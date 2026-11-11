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    Никол Пашинян прибыл в Турцию с рабочим визитом

    В регионе
    • 11 ноября, 2026
    • 06:29
    Никол Пашинян прибыл в Турцию с рабочим визитом

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Турцию с рабочим визитом.

    Как сообщает Report, об этом глава армянского правительства сообщил в своем Telegram-канале.

    В Анталье Пашинян примет участие в саммите лидеров, организованном в рамках 31-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31).

    В ходе визита также запланированы двусторонние встречи премьер-министра Армении с зарубежными партнерами.

    Отметим, что Пашинян прибыл в Турцию после рабочего визита во Францию, где принял участие в Парижском форуме мира.

    Никол Пашинян COP31 Рабочий визит Турция
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    Nikol Paşinyanın Türkiyəyə işgüzar səfəri başlayıb
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