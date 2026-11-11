Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Турцию с рабочим визитом.

Как сообщает Report, об этом глава армянского правительства сообщил в своем Telegram-канале.

В Анталье Пашинян примет участие в саммите лидеров, организованном в рамках 31-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31).

В ходе визита также запланированы двусторонние встречи премьер-министра Армении с зарубежными партнерами.

Отметим, что Пашинян прибыл в Турцию после рабочего визита во Францию, где принял участие в Парижском форуме мира.