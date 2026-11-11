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    Nikol Paşinyanın Türkiyəyə işgüzar səfəri başlayıb

    Region
    • 11 noyabr, 2026
    • 06:33
    Nikol Paşinyanın Türkiyəyə işgüzar səfəri başlayıb

    Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyan Türkiyəyə işgüzar səfər edib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Ermənistan hökumətinin başçısı öz "Telegram" kanalında bildirib.

    Antalyada Paşinyan BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyasının Tərəflər Konfransının 31-ci sessiyası (COP31) çərçivəsində təşkil olunan Liderlər Sammitində iştirak edəcək.

    Səfər zamanı Ermənistanın Baş nazirinin xarici tərəfdaşlarla ikitərəfli görüşləri də planlaşdırılır.

    Qeyd edək ki, Paşinyan Fransaya işgüzar səfərindən sonra Türkiyəyə yola düşüb.

    Nikol Paşinyan BMT-nin İqlim Dəyişmələri üzrə Çərçivə Konvensiyası (UNFCCC) Birləşmiş Millətlər Təşkilatı (BMT) COP31 Türkiyə Cümhuriyyəti
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