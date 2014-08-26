Террористы "Боко Харам" объявили о создании халифата в Нигерии

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Террористическая группировка "Боко харам" (в пер. "западное образование является грехом") создала исламский халифат в городе Гуоза на северо-востоке Нигерии.

Как сообщает Report со ссылкой на Agence France-Presse, об этом объявил глава радикальной группировки Абубакар Шекау.

В этом месяце экстремистам из "Боко харам" удалось захватить несколько населенных пунктов на севере Нигерии. Помимо Гуозы в их руках оказались Дамбоа и Буни Яди.

Боевики группировки "Боко харам" уже несколько лет ведут войну против властей, выбирая в качестве целей стратегические объекты, на которых расположены военные формирования и полиция, а также нападая на старейшин и лидеров религиозных общин и мирных граждан. Правительственные войска в свою очередь осуществляют операции против баз экстремистов. Жертвами террора, совершаемого боевиками "Боко харам" в Нигерии, за минувшие пять лет стали более 10 тыс. человек.