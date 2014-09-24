США нанесли новые удары по позициям боевиков в Сирии

Баку. 24 сентября. REPORT.AZ/ Американские военные нанесли новые удары по позициям группировки «Исламское государство» (ИГ) в Сирии и Ираке. Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Пентагона.

Два удара были нанесены на северо-востоке Сирии к юго-западу от города Дейр-эз-Зор. В результате был уничтожен автомобиль с оружием, еще один получил повреждения.

По сообщению Пентагона, общее количество ударов по позициям ИГ достигло 194, в том числе 16 — в Сирии. Запуск ракет «Томагавк» и вылет самолетов производился с кораблей, находящихся в Красном море и Персидском заливе. Операция осуществлялась при поддержке Катара, Бахрейна, Иордании, Саудовской Аравии и ОАЭ.

Американские ВВС при поддержке стран-союзников впервые нанесли удары по позициям боевиков «Исламского государства» 23 сентября. Согласно информации СМИ, в результате обстрелов, которым подвергся сирийский город Ракка, погибли более 30 боевиков и 8 мирных жителей.