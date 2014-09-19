Стали известны первые результаты референдума о независимости Шотландии

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ Подсчитаны результаты голосования на референдуме о независимости Шотландии в первых округах. В них победу одержали сторонники единства Великобритании. Как сообщает Report со ссылкой на BBC, в области Клакманнаншир за независимость проголосовали 46%, против — 54%. На Оркнейских островах сторонники независимой Шотландии собрали всего 33%.

Всего в Шотландии 32 округа.

Явка на референдум о независимости Шотландии в среднем значительно превышает 80%. Об этом свидетельствуют данные с участков в различных частях британского региона. Так, в Западном Лотиане на референдум пришли 86,2% избирателей. В графстве Ренфрушир явка составила 87,3%, в Инверклайде — 87,4%, Западном Данбартоншире — 87,9%, на Оркнейских островах — 84%, Клакманнаншире — 89%, в городе Данди — 78,8%

Право голоса имеют являющиеся резидентами Шотландии британские граждане, граждане 52 стран Британского Содружества, граждане 27 стран ЕС и члены палаты лордов, а также военнослужащие, находящиеся в Великобритании или за границей, но зарегистрированные на избирательных участках в Шотландии. Возрастная планка была понижена с обычных 18 лет до 16.