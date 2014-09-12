Вирус Эбола распространяется быстрее, чем может контролировать ВОЗ

Баку. 12 сентября. REPORT.AZ/ Вирус Эбола распространяется быстрее, чем способность контролировать заболевание и лечить новых пациентов. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в распространенном сегодня заявлении генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Чан.

"Вспышка Эболы, которая бушует в Западной Африке, является крупнейшей, самой сложной и тяжелой (вспышкой вируса) практически за 40-летнюю историю заболевания. Число новых пациентов растет значительно быстрее, чем возможность вылечить их", — заявила Чан на конференции в Женеве.

ВОЗ ранее распространила информацию, что число жертв смертельного вируса Эбола достигло 2296 человек, всего лихорадкой заразились 4293 человека. В целом, заключают в ВОЗ, вирус Эбола продолжает стремительно распространяться на территории Западной Африки. Смертность от лихорадки составляет 53%. Эффективной вакцины против вируса пока не существует. ВОЗ признала этичным использовать экспериментальные лекарства для лечения болезни.

Вирус Эбола был открыт в 1976 году в Заире (ныне ДРК) и был назван по реке, рядом с которой находились деревни с первыми инфицированными.