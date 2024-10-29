Мухтар Бабаев обсудил со своим коллегой из Боливии климатические действия и финансирование
Мухтар Бабаев обсудил со своим коллегой из Боливии климатические действия и финансированиеМинистр окружающей среды Азербайджана Мухтар Бабаев обсудил со своим коллегой из Боливии Аланом Лиспергером Росалесом климатическое сотрудничество.
Назначенный президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев обсудил со своим коллегой из Боливии Аланом Лиспергером Росалесом климатическое сотрудничество.
Как передает Report, об этом говорится на официальной странице СОР29 в социальной сети "Х".
"В рамках проходящего в Колумбии СОР16 Мухтар Бабаев и Алан Лиспергер Росалес провели встречу, на которой обсудили вопросы продвижения климатических целей через многостороннее сотрудничество и финансовые решения для поддержки устойчивого развития", - говорится в сообщении.
In an insightful meeting with Bolivia’s Minister of the Environment and Water, Alan Lisperguer Rosales, the COP29 President Designate discussed advancing climate goals through multilateral cooperation and finance solutions to support sustainable development, during at… pic.twitter.com/HwQmke734z