Мухтар Бабаев обсудил со своим коллегой из Боливии климатические действия и финансирование

Назначенный президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев обсудил со своим коллегой из Боливии Аланом Лиспергером Росалесом климатическое сотрудничество.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице СОР29 в социальной сети "Х".

"В рамках проходящего в Колумбии СОР16 Мухтар Бабаев и Алан Лиспергер Росалес провели встречу, на которой обсудили вопросы продвижения климатических целей через многостороннее сотрудничество и финансовые решения для поддержки устойчивого развития", - говорится в сообщении.