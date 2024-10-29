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Мухтар Бабаев обсудил со своим коллегой из Боливии климатические действия и финансирование

Мухтар Бабаев обсудил со своим коллегой из Боливии климатические действия и финансирование Министр окружающей среды Азербайджана Мухтар Бабаев обсудил со своим коллегой из Боливии Аланом Лиспергером Росалесом климатическое сотрудничество.
COP29
29 октября 2024 г. 17:41
Мухтар Бабаев обсудил со своим коллегой из Боливии климатические действия и финансирование

Назначенный президент COP29, министр экологии и природных ресурсов Азербайджана Мухтар Бабаев обсудил со своим коллегой из Боливии Аланом Лиспергером Росалесом климатическое сотрудничество.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице СОР29 в социальной сети "Х".

"В рамках проходящего в Колумбии СОР16 Мухтар Бабаев и Алан Лиспергер Росалес провели встречу, на которой обсудили вопросы продвижения климатических целей через многостороннее сотрудничество и финансовые решения для поддержки устойчивого развития", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Muxtar Babayev boliviyalı həmkarı ilə iqlim fəaliyyətini və maliyyə məsələlərini müzakirə edib
Версия на английском языке Azerbaijan, Bolivia mull climate action and financing

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