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Президент СОР29 назвал таяние ледников одним из тяжелейших последствий изменения климата

Президент СОР29 назвал таяние ледников одним из тяжелейших последствий изменения климата Президент СОР29 призвал увеличить финансирование борьбы с климатическим кризисом
COP29
19 мая 2025 г. 12:27
Президент СОР29 назвал таяние ледников одним из тяжелейших последствий изменения климата

Президент СОР29, представитель президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев призвал развитые страны значительно увеличить объем финансовых средств, выделяемых на адаптацию и смягчение последствий климатического кризиса в развивающихся государствах.

Как сообщает Report, в интервью непальской газете The Katmandu Post на полях климатического саммита Sagarmatha Sambaad он подчеркнул, что нынешний уровень финансирования является недостаточным для эффективного противодействия глобальному потеплению.

Бабаев напомнил, что в ходе Бакинской климатической конференции COP29 в ноябре прошлого года после долгих и напряженных обсуждений было принято историческое решение довести ежегодное климатическое финансирование до $300 млрд.

"Однако, учитывая масштабы проблемы и запросы развивающихся стран, страдающих от последствий изменения климата, этого недостаточно. Поэтому команды COP29 и COP30 работают над специальной программой "От Баку до Белена", цель которой - увеличить объем климатических инвестиций до беспрецедентных $1,3 трлн в год.

Развитые государства, международные финансовые институты и многосторонние банки развития должны мобилизовать все имеющиеся ресурсы для оказания помощи наиболее уязвимым странам, включая Непал, который входит в число государств, страдающих от тяжелых последствий климатических изменений", - подчеркнул Мухтар Бабаев.

По его словам, одним из самых катастрофических последствий глобального потепления является ускоренное таяние ледников в горах, что происходит сегодня в Непале, Азербайджане и многих других странах мира. Это негативно сказывается на запасах пресной воды, сельском хозяйстве и других жизненно важных секторах экономики. Снежный покров в горах Кавказа, Памира, Анд, Альп и Гималаев стремительно сокращается год от года, сказал Бабаев.

"Мобилизация ресурсов и возможностей, а также принятие срочных мер по адаптации необходимы для замедления этих разрушительных процессов. Создание эффективных систем раннего оповещения будет иметь решающее значение для Непала и всего региона. ООН и другие международные организации могут оказать неоценимую помощь в подготовке таких систем", - отметил президент СОР29.

Мухтар Бабаев также высоко оценил значение прошедшего в Непале саммита Sagarmatha Sambaad с точки зрения мобилизации международных усилий в борьбе с таянием ледников и снега в Гималаях и других горных системах планеты.

"Это знаковое мероприятие для Непала. Сейчас для страны крайне важно привлечь ресурсы, ученых, извлечь уроки из обсуждений и расширить возможности по подготовке эффективных мер адаптации. Глобальное потепление вызывает стремительные и масштабные изменения окружающей среды, биоразнообразия, всех аспектов нашей жизни. Полностью остановить эти процессы уже невозможно, но мы должны сделать все, чтобы смягчить их последствия", - подытожил Мухтар Бабаев.

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Версия на азербайджанском языке COP29 prezidenti buzlaqların əriməsini iqlim dəyişikliyinin ən ağır nəticələrindən biri adlandırıb
Версия на английском языке COP29 president calls glacier melting one of worst consequences of climate change

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