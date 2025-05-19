Президент СОР29 назвал таяние ледников одним из тяжелейших последствий изменения климата

Президент СОР29 призвал увеличить финансирование борьбы с климатическим кризисом

Президент СОР29, представитель президента Азербайджана по вопросам климата Мухтар Бабаев призвал развитые страны значительно увеличить объем финансовых средств, выделяемых на адаптацию и смягчение последствий климатического кризиса в развивающихся государствах.

Как сообщает Report, в интервью непальской газете The Katmandu Post на полях климатического саммита Sagarmatha Sambaad он подчеркнул, что нынешний уровень финансирования является недостаточным для эффективного противодействия глобальному потеплению.

Бабаев напомнил, что в ходе Бакинской климатической конференции COP29 в ноябре прошлого года после долгих и напряженных обсуждений было принято историческое решение довести ежегодное климатическое финансирование до $300 млрд.

"Однако, учитывая масштабы проблемы и запросы развивающихся стран, страдающих от последствий изменения климата, этого недостаточно. Поэтому команды COP29 и COP30 работают над специальной программой "От Баку до Белена", цель которой - увеличить объем климатических инвестиций до беспрецедентных $1,3 трлн в год.

Развитые государства, международные финансовые институты и многосторонние банки развития должны мобилизовать все имеющиеся ресурсы для оказания помощи наиболее уязвимым странам, включая Непал, который входит в число государств, страдающих от тяжелых последствий климатических изменений", - подчеркнул Мухтар Бабаев.

По его словам, одним из самых катастрофических последствий глобального потепления является ускоренное таяние ледников в горах, что происходит сегодня в Непале, Азербайджане и многих других странах мира. Это негативно сказывается на запасах пресной воды, сельском хозяйстве и других жизненно важных секторах экономики. Снежный покров в горах Кавказа, Памира, Анд, Альп и Гималаев стремительно сокращается год от года, сказал Бабаев.

"Мобилизация ресурсов и возможностей, а также принятие срочных мер по адаптации необходимы для замедления этих разрушительных процессов. Создание эффективных систем раннего оповещения будет иметь решающее значение для Непала и всего региона. ООН и другие международные организации могут оказать неоценимую помощь в подготовке таких систем", - отметил президент СОР29.

Мухтар Бабаев также высоко оценил значение прошедшего в Непале саммита Sagarmatha Sambaad с точки зрения мобилизации международных усилий в борьбе с таянием ледников и снега в Гималаях и других горных системах планеты.

"Это знаковое мероприятие для Непала. Сейчас для страны крайне важно привлечь ресурсы, ученых, извлечь уроки из обсуждений и расширить возможности по подготовке эффективных мер адаптации. Глобальное потепление вызывает стремительные и масштабные изменения окружающей среды, биоразнообразия, всех аспектов нашей жизни. Полностью остановить эти процессы уже невозможно, но мы должны сделать все, чтобы смягчить их последствия", - подытожил Мухтар Бабаев.