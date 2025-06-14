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Глава Пентагона: Трамп по-прежнему рассчитывает договориться с Ираном

Глава Пентагона: Трамп по-прежнему рассчитывает договориться с Ираном Президент США Дональд Трамп по-прежнему рассчитывает решить проблему иранской ядерной программы дипломатическим путем.
Другие страны
14 июня 2025 г. 19:43
Глава Пентагона: Трамп по-прежнему рассчитывает договориться с Ираном

Президент США Дональд Трамп по-прежнему рассчитывает решить проблему иранской ядерной программы дипломатическим путем.

Как передает Report, об этом в интервью телеканалу Fox News заявил глава Пентагона Пит Хегсет.

"Президент Дональд Трамп продолжает говорить Ирану: "У вас есть возможность для мира". Мы надеемся, что они выберут вариант переговоров", - сказал Хегсет.

По его словам, США отслеживают ситуацию и готовы при необходимости защитить своих военных на Ближнем Востоке. Хегсет добавил, что возможная атака Ирана на американские объекты стала бы “плохой идеей”.

Кроме того, он рассказал, что Вашингтон вывел системы ПВО из Украины для усиления защиты своих баз на Ближнем Востоке.

"Я всю неделю был на слушаниях в Конгрессе. И мне задали вопрос: "Вы действительно перебросили системы противодействия БПЛА из Украины на Ближний Восток?" Я ответил: да, перебросили. Мы используем все доступные средства для защиты наших людей в регионе и по всему миру, потому что сегодня в обороне ландшафт другой. Маленькие системы могут нести серьезную угрозу. Мы максимально готовы. Война действительно меняется прямо у нас на глазах - техника, методы. Это пугает. Да, пугает. Но у нас на местах — правильные люди", - сказал Хегсет.

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Версия на азербайджанском языке Pentaqon rəhbəri: Tramp hələ də İranla razılığa gəlməyi düşünür

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