Мухтар Бабаев в Копенгагене заявил о важности зеленых инвестиций и нацпланов по климату

Президент СОР29 Мухтар Бабаев выступил на министерской конференции по климату в Копенгагене, отметил важность национальных планов по климату.

Как передает Report, об этом говорится в информации на официальной странице в социальной сети "Х".

"Президент COP29 Мухтар Бабаев сегодня выступил на первом пленарном заседании министерской конференции по климату в Копенгагене. В своем выступлении он подчеркнул важность национальных планов по климату в руководстве климатическими действиями на следующее десятилетие и продемонстрировал необходимость зеленых инвестиций, согласованных на СОР29 в Баку", - говорится в сообщении.