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Мухтар Бабаев в Копенгагене заявил о важности зеленых инвестиций и нацпланов по климату

Мухтар Бабаев в Копенгагене заявил о важности зеленых инвестиций и нацпланов по климату Президент СОР29 Мухтар Бабаев выступил на Министерской конференции по климату в Копенгагене и обсудил важность национальных планов по климату.
COP29
7 мая 2025 г. 13:29
Мухтар Бабаев в Копенгагене заявил о важности зеленых инвестиций и нацпланов по климату

Президент СОР29 Мухтар Бабаев выступил на министерской конференции по климату в Копенгагене, отметил важность национальных планов по климату.

Как передает Report, об этом говорится в информации на официальной странице в социальной сети "Х".

"Президент COP29 Мухтар Бабаев сегодня выступил на первом пленарном заседании министерской конференции по климату в Копенгагене. В своем выступлении он подчеркнул важность национальных планов по климату в руководстве климатическими действиями на следующее десятилетие и продемонстрировал необходимость зеленых инвестиций, согласованных на СОР29 в Баку", - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке Mukhtar Babayev speaks about importance of green investments at Copenhagen Climate Ministerial
Версия на азербайджанском языке Muxtar Babayev Kopenhagendə yaşıl investisiyaların və milli iqlim planlarının əhəmiyyətini vurğulayıb

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