Мухтар Бабаев в Копенгагене заявил о важности зеленых инвестиций и нацпланов по климату
Мухтар Бабаев в Копенгагене заявил о важности зеленых инвестиций и нацпланов по климатуПрезидент СОР29 Мухтар Бабаев выступил на Министерской конференции по климату в Копенгагене и обсудил важность национальных планов по климату.
Президент СОР29 Мухтар Бабаев выступил на министерской конференции по климату в Копенгагене, отметил важность национальных планов по климату.
Как передает Report, об этом говорится в информации на официальной странице в социальной сети "Х".
"Президент COP29 Мухтар Бабаев сегодня выступил на первом пленарном заседании министерской конференции по климату в Копенгагене. В своем выступлении он подчеркнул важность национальных планов по климату в руководстве климатическими действиями на следующее десятилетие и продемонстрировал необходимость зеленых инвестиций, согласованных на СОР29 в Баку", - говорится в сообщении.
COP29 President Mukhtar Babayev today addressed the opening plenary at the Copenhagen Climate Ministerial. In his remarks, the COP29 President emphasised the importance of national climate plans in guiding the next decade of climate action, and showing a green light to the green… pic.twitter.com/Puq6iODixR