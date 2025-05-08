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Мухтар Бабаев встретился с королем Дании

Мухтар Бабаев встретился с королем Дании Президент СОР29 Мухтар Бабаев встретился с королем Дании Фредериком Х.
COP29
8 мая 2025 г. 13:17
Мухтар Бабаев встретился с королем Дании

Президент СОР29 Мухтар Бабаев встретился с королем Дании Фредериком Х.

Как передает Report, об этом говорится на странице СОР29 в социальной сети "Х".

На встрече также присутствовали президентом СОР30 Андре Корреа ду Лагу, министр климата энергетики и коммунальных услуг Дании Ларс Аагаард, а также исполнительный секретарь РКИК ООН Самйон Стил.

"В ходе встречи стороны обсудили пути привлечения внимания мировой общественности к шагам, необходимым для сохранения системы многосторонних отношений, а также реализацию решений, принятых на СОР29, возможности успешного проведения СОР30", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке Muxtar Babayev Danimarka kralı ilə görüşüb

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