Президент СОР29 Мухтар Бабаев встретился с королем Дании Фредериком Х.

Как передает Report, об этом говорится на странице СОР29 в социальной сети "Х".

На встрече также присутствовали президентом СОР30 Андре Корреа ду Лагу, министр климата энергетики и коммунальных услуг Дании Ларс Аагаард, а также исполнительный секретарь РКИК ООН Самйон Стил.

"В ходе встречи стороны обсудили пути привлечения внимания мировой общественности к шагам, необходимым для сохранения системы многосторонних отношений, а также реализацию решений, принятых на СОР29, возможности успешного проведения СОР30", - говорится в сообщении.