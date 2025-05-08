Президент СОР29 Мухтар Бабаев встретился с королем Дании Фредериком Х.
Как передает Report, об этом говорится на странице СОР29 в социальной сети "Х".
На встрече также присутствовали президентом СОР30 Андре Корреа ду Лагу, министр климата энергетики и коммунальных услуг Дании Ларс Аагаард, а также исполнительный секретарь РКИК ООН Самйон Стил.
"В ходе встречи стороны обсудили пути привлечения внимания мировой общественности к шагам, необходимым для сохранения системы многосторонних отношений, а также реализацию решений, принятых на СОР29, возможности успешного проведения СОР30", - говорится в сообщении.
COP29 President Mukhtar Babayev took part in a critical meeting with HM King Frederik X of Denmark, COP30 President-Designate André Corrêa do Lago, @L_Aagaard, Danish Minister of Climate, Energy and Utilities and @simonstiell, UNFCCC Executive Secretary. In the meeting, they… pic.twitter.com/nOTB3M4JR9