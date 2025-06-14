В провинции Восточный Азербайджан при ударах Израиля погибли 30 военных

30 военных и 1 сотрудник Красного Полумесяца погибли в провинции Восточный Азербайджан при ударах Израиля 13 июня.

В провинции Восточный Азербайджан из-за израильских ударов 13 июня погибли не менее 30 военных и 1 сотрудник Красного Полумесяца.

Как передает Report со ссылкой на ISNA, об этом сообщил губернатор провинции.

"В результате агрессии сионистского режима (имеется в виду Израиль - ред.) против этой провинции, начавшейся в пятницу утром, 30 военнослужащих и 1 член Красного Полумесяца погибли, защищая родину, а 55 человек получили ранения", - сказал он.

Ранее сообщалось, что в провинции Восточный Азербайджан вследствие ударов Израиля погибли 18 человек.