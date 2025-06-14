Президент Ирана: Координация ударов Израиля с США говорит о ненадежности Вашингтона

Тот факт, что Израиль в разгар переговоров по иранской ядерной программе координировал свои удары по Ирану с США, свидетельствует о ненадежности Вашингтона.

Тот факт, что Израиль в разгар переговоров по иранской ядерной программе координировал свои удары по Ирану с США, свидетельствует о ненадежности Вашингтона.

Как передает Report, об этом заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан в телефонном разговоре с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

"Координация с Соединенными Штатами действий сионистского режима (имеется в виду Израиль - ред.) по вторжению на территорию Ирана в разгар переговоров является признаком нечестности и ненадежности США", - приводит слова президента его пресс-служба.

По словам Пезешкиана, Израиль получит еще более мощный ответ в случае продолжения своей агрессии против Ирана.