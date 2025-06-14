Премьер Израиля анонсировал новые удары по Ирану

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в скором времени израильские ВВС вновь появятся в небе над Тегераном для нанесения ударов по "каждой цели" иранского режима.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в скором времени израильские ВВС вновь появятся в небе над Тегераном для нанесения ударов по "каждой цели" иранского режима.

Как передает Report, об этом Нетаньяху заявил в видеообращении к нации.

"В самое ближайшее время вы увидите самолеты израильских ВВС в небе над Тегераном: нанесем удары по каждому объекту и каждой цели режима аятолл", - сказал он.

Напомним, что Израиль наносит удары по целям на территории Ирана с ночи 13 июня. Первые атаки были совершены по ядерным объектам Ирана, поскольку Израиль полагает, что вместо мирного атома иранские ученые занимаются разработкой ядерного оружия. Иран ответил запуском сотен ракет, после чего авиация Израиля продолжила атаки по целям на иранской территории.