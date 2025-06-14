О нас

Премьер Израиля анонсировал новые удары по Ирану

Премьер Израиля анонсировал новые удары по Ирану Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в скором времени израильские ВВС вновь появятся в небе над Тегераном для нанесения ударов по "каждой цели" иранского режима.
Другие страны
14 июня 2025 г. 19:16
Премьер Израиля анонсировал новые удары по Ирану

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в скором времени израильские ВВС вновь появятся в небе над Тегераном для нанесения ударов по "каждой цели" иранского режима.

Как передает Report, об этом Нетаньяху заявил в видеообращении к нации.

"В самое ближайшее время вы увидите самолеты израильских ВВС в небе над Тегераном: нанесем удары по каждому объекту и каждой цели режима аятолл", - сказал он.

Напомним, что Израиль наносит удары по целям на территории Ирана с ночи 13 июня. Первые атаки были совершены по ядерным объектам Ирана, поскольку Израиль полагает, что вместо мирного атома иранские ученые занимаются разработкой ядерного оружия. Иран ответил запуском сотен ракет, после чего авиация Израиля продолжила атаки по целям на иранской территории.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке İsrailin Baş naziri İrana yeni zərbələr endirəcəyini açıqlayıb

Другие новости из категории

Глава Пентагона: Трамп по-прежнему рассчитывает договориться с Ираном
Глава Пентагона: Трамп по-прежнему рассчитывает договориться с Ираном
14 июня 2025 г. 19:43
Консул Хорватии в Израиле и его жена пострадали при ударах Ирана
Консул Хорватии в Израиле и его жена пострадали при ударах Ирана
14 июня 2025 г. 19:29
СМИ: Израиль ударил по объекту, обслуживающему газовое месторождение Южный Парс
СМИ: Израиль ударил по объекту, обслуживающему газовое месторождение "Южный Парс"
14 июня 2025 г. 19:28
Эрдоган обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии израильские удары по ядерным объектам Ирана
Эрдоган обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии израильские удары по ядерным объектам Ирана
14 июня 2025 г. 19:22
Пакистанский депутат: Необходимо более активное международное посредничество для разрешения конфликта между двумя ядерными державами
ФотоПакистанский депутат: Необходимо более активное международное посредничество для разрешения конфликта между двумя ядерными державами
14 июня 2025 г. 19:09
Число погибших в результате наводнения в ЮАР достигло 86 человек
Число погибших в результате наводнения в ЮАР достигло 86 человек
14 июня 2025 г. 18:37
Армия Израиля заявила о ликвидации с начала атак на Иран более 20 военачальников
Армия Израиля заявила о ликвидации с начала атак на Иран более 20 военачальников
14 июня 2025 г. 17:57
Ирак попросил Иран не наносить удары по объектам США на своей территории
Ирак попросил Иран не наносить удары по объектам США на своей территории
14 июня 2025 г. 17:46
Власти Ирана просят граждан выявлять потенциальных диверсантов
Власти Ирана просят граждан выявлять потенциальных диверсантов
14 июня 2025 г. 17:39
Британская королевская семья почтила память жертв крушения самолета Air India
Британская королевская семья почтила память жертв крушения самолета Air India
14 июня 2025 г. 16:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi