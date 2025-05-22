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Команда СОР29 примет участие в XI Невском международном экологическом конгрессе

Команда СОР29 примет участие в XI Невском международном экологическом конгрессе Председательская команда СОР29 примет участие в XI Невском международном экологическом конгрессе.
COP29
22 мая 2025 г. 09:23
Команда СОР29 примет участие в XI Невском международном экологическом конгрессе

Команда председательства СОР29 примет участие в XI Невском международном экологическом конгрессе.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице СОР29 в социальной сети "Х".

"Форум предоставляет большую возможность для активизации регионального сотрудничества по вопросам климата и окружающей среды", - говорится в сообщении председательства.

Отметим, что ключевым мероприятием конгресса, который пройдет 22-23 мая в Санкт-Петербурге, станет пленарное заседание "Экология новой реальности: вызовы и возможности", которое проведет председатель Совета федерации Валентина Матвиенко.

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Версия на азербайджанском языке COP29 komandası XI Nevski Beynəlxalq Ekoloji Konqresində iştirak edəcək
Версия на английском языке COP29 team to take part in XI Nevsky International Ecological Congress

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