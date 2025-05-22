Команда СОР29 примет участие в XI Невском международном экологическом конгрессе

Команда председательства СОР29 примет участие в XI Невском международном экологическом конгрессе.
Как передает Report, об этом говорится на официальной странице СОР29 в социальной сети "Х".
"Форум предоставляет большую возможность для активизации регионального сотрудничества по вопросам климата и окружающей среды", - говорится в сообщении председательства.
Отметим, что ключевым мероприятием конгресса, который пройдет 22-23 мая в Санкт-Петербурге, станет пленарное заседание "Экология новой реальности: вызовы и возможности", которое проведет председатель Совета федерации Валентина Матвиенко.
The COP29 Presidency Team, lead by COP29 President is attending the Nevsky International Ecological Congress in St Petersburg alongside government officials, international ministers and environmental experts. The forum provides an important opportunity to boost regional… pic.twitter.com/uYoidNLfcc