Команда СОР29 примет участие в XI Невском международном экологическом конгрессе

Команда председательства СОР29 примет участие в XI Невском международном экологическом конгрессе.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице СОР29 в социальной сети "Х".

"Форум предоставляет большую возможность для активизации регионального сотрудничества по вопросам климата и окружающей среды", - говорится в сообщении председательства.

Отметим, что ключевым мероприятием конгресса, который пройдет 22-23 мая в Санкт-Петербурге, станет пленарное заседание "Экология новой реальности: вызовы и возможности", которое проведет председатель Совета федерации Валентина Матвиенко.