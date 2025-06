Названы победители V Национального чемпионата по стартапам среди учащихся “Miniboss Business School Baku”

Названы победители V Национального чемпионата по стартапам среди учащихся “Miniboss Business School Baku”

На V Национальном чемпионате по стартапам среди учащихся “Miniboss Business School Baku” были объявлены победители в категориях SIFE (Startups in Innovative Free Entrepreneurship) и SAGE (Startups for the Advancement of a Global Environment).

https://images.report.az/photo/002654de-a457-3612-80e1-0566649bf7d4.jpeg https://images.report.az/photo/002654de-a457-3612-80e1-0566649bf7d4.jpeg