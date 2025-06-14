Названы победители V Национального чемпионата по стартапам среди учащихся “Miniboss Business School Baku”

На V Национальном чемпионате по стартапам среди учащихся “Miniboss Business School Baku” были объявлены победители в категориях SIFE (Startups in Innovative Free Entrepreneurship) и SAGE (Startups for the Advancement of a Global Environment).

На V Национальном чемпионате по стартапам среди учащихся “Miniboss Business School Baku” были объявлены победители в категориях SIFE (Startups in Innovative Free Entrepreneurship) и SAGE (Startups for the Advancement of a Global Environment).

Как сообщает Report, первое место в категории стартапов, созданных в сфере свободного предпринимательства, занял проект “Iplik”, набравший 658 баллов.

Второе место с 601 баллом досталось проекту “Calendar Joy”, третье - проекту “To Be Continued”, набравшему 589 баллов.

Также в рамках данной категории определены победители в отдельных номинациях: “Лучшее выступление” - “StoryBites”, “Лучшая креативная идея” - “Iplik”, “Лучшая инновационная идея” - “HeroCards & NutriPlate”, “Лучший дизайн продукта” - “Yurd Scents”, “Лучшее название бренда” - “Mr. Saboon”.

В категории стартапов, направленных на улучшение глобальной окружающей среды, первое место занял проект “Baglet” с 605 баллами. Второе место получил проект “Be T-chic”, набравший 603 балла, а третье - “Eco-Blast” с результатом в 583 балла.

Победители по специальным номинациям в этой категории: “Лучшее выступление” - “Eco-Blast”, “Лучшая креативная идея” - “Oops I Did It Wrong”, “Лучшая инновационная идея” - “OneCup”, “Лучший дизайн продукта” - “Baglet”, “Лучшее название бренда” - “Be T-chic”.