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Пакистанский депутат: Необходимо более активное международное посредничество для разрешения конфликта между двумя ядерными державами

Пакистанский депутат: Необходимо более активное международное посредничество для разрешения конфликта между двумя ядерными державами Премьер-министр Пакистана направил в ЕС специально созданную парламентскую миссию для продвижения мирной инициативы в Южной Азии после недавнего пятидневного вооруженного конфликта с Индией.
Другие страны
14 июня 2025 г. 19:09
Пакистанский депутат: Необходимо более активное международное посредничество для разрешения конфликта между двумя ядерными державами

Премьер-министр Пакистана Миан Мухаммад Шахбаз Шариф направил в ЕС специально созданную парламентскую миссию для продвижения мирной инициативы в Южной Азии после недавнего пятидневного вооруженного конфликта с Индией.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил на пресс-конференции в Брюсселе глава делегации, член Национальной ассамблеи Пакистана Билавал Бхутто Зардари, отметив, что его сопровождают опытные политики, в разное время занимавшие посты министров экологии и изменения климата, иностранных дел и др.

По словам Бхутто Зардари, основная цель миссии – привлечение международного сообщества к посредничеству в урегулировании конфликта и способствование установлению долгосрочного мира на субконтиненте.

"Мы считаем, что дипломатия - единственный путь решить все вопросы. Нет военного решения проблемы Кашмира, нет военного решения проблемы терроризма, нет военного решения ни для одной из проблем, с которыми Индия и Пакистан сталкивались исторически", - заявил он.

Депутат отметил, что хотя перемирие было достигнуто, это ложное чувство безопасности и возвращения к нормальной жизни.

"Существует ложное ощущение спокойствия после прекращения огня, но реальность такова, что сегодня мы все находимся в большей опасности, чем были в начале конфликта", – заявил он, добавив, что «порог для полномасштабной войны между двумя ядерными державами был критически снижен до беспрецедентного в истории уровня».

Особую тревогу вызывает тот факт, что в ходе пятидневного конфликта Индия запустила по территории Пакистана ракету "Брамос", способную нести ядерный заряд. Хотя в данном случае ракета не была оснащена ядерной боеголовкой, у Пакистана было крайне мало времени для оценки ситуации и принятия решения о характере ответа, сказал он.

Сложной остается ситуация и вокруг проблемы водных ресурсов, которая может стать причиной первой в истории "водной войны" между ядерными державами.

"Вместо сотрудничества в борьбе с изменением климата мы создали разлом, обрекающий будущие поколения пакистанцев и индийцев на борьбу не только за Кашмир или против терроризма, но и за воду", – отметили представители Пакистана.

Пакистанская сторона выразила признательность Европейскому Союзу как последовательному защитнику международного права, выступающему за доступ к водным ресурсам и климатическую справедливость. "Европа пережила войны на своем континенте и понимает важность международного порядка, основанного на правилах", – подчеркнули члены делегации.

Пакистан призывает к всеобъемлющему диалогу с Индией для решения коренных причин конфликта.

"Пакистан всегда призывал использовать механизмы ООН и Совета Безопасности для разрешения наших споров, особенно по Кашмиру, который находится в повестке дня ООН. Индия говорит "нет". Мы говорили о посредничестве США – Индия говорит "нет". Мы предлагали двусторонний всеобъемлющий диалог – Индия говорит "нет", – заявил Бхутто Зардари.

Сохранение текущей ситуации не отвечает интересам народов ни Пакистана, ни Индии, ни международного сообщества. "Это моральное обязательство всех международных игроков – поощрять обе стороны к участию в диалоге и продвижению дипломатии", – резюмировал глава делегации.

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