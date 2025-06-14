Эрдоган обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии израильские удары по ядерным объектам Ирана

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом заявил, что удары Израиля по ядерным объектам показали угрозу от этой страны для региональной и глобальной безопасности.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом заявил, что удары Израиля по ядерным объектам показали угрозу от этой страны для региональной и глобальной безопасности.

Как передает Report, об этом сообщила канцелярия турецкого лидера.

Эрдоган заявил, что закрытие международным сообществом "глаз на оккупацию и геноцид в Палестине" привело Израиль к этой незаконной и агрессивной точке. По его словам, в то время, когда продолжаются поиски примирения путем ядерных переговоров между США и Ираном, нападение Израиля на Иран направлено "на подрыв мирных усилий, и что атаки, вызвавшие утечку реактивных веществ, еще раз показали угрозу Израиля для региональной и глобальной безопасности".