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Консул Хорватии в Израиле и его жена пострадали при ударах Ирана

Консул Хорватии в Израиле и его жена пострадали при ударах Ирана Консул Хорватии в Израиле и его жена получили ранения в результате ракетных ударов Ирана по Тель-Авиву.
Другие страны
14 июня 2025 г. 19:29
Консул Хорватии в Израиле и его жена пострадали при ударах Ирана

Консул Хорватии в Израиле и его жена получили ранения в результате ракетных ударов Ирана по Тель-Авиву.

Как передает Report со ссылкой на агентство MTI, об этом сообщил министр иностранных дел Хорватии Гордан Радман в соцсети Х.

"Я был потрясен известием о том, что наш консул и его жена получили ранения в результате нападения на Тель-Авив. Пострадало здание, в котором они проживают. Я разговаривал с ними. К счастью, их травмы незначительны и не представляют угрозу для жизни", - написал глава МИД.

Он отметил, что поддерживает постоянный контакт с посольством Хорватии в Израиле, которое принимает все необходимые меры для обеспечения безопасности своего персонала.

"Мы решительно осуждаем нападения на гражданских лиц и дипломатические объекты. Мы призываем к немедленной деэскалации и сдержанности", - говорится в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке Xorvatiyanın İsraildəki konsulu və həyat yoldaşı İranın zərbələri nəticəsində yaralanıb

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