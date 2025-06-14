Лавров заявил Аракчи, что Россия осуждает силовую акцию Израиля

Москва готова и далее способствовать усилиям по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, а также содействовать деэскалации конфликта между Ираном и Израилем.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи подчеркнул, что Москва готова и далее способствовать усилиям по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, а также содействовать деэскалации конфликта между Ираном и Израилем.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД России.

"Подтверждена готовность и далее способствовать усилиям по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы, а также деэскалации конфликта между Ираном и Израилем", - указали в министерстве.

Отмечается, что беседа состоялась по инициативе иранской стороны в продолжение состоявшегося 13 июня телефонного разговора президента России Владимира Путина с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. "С российской стороны вновь подчеркнуто, что Москва осуждает силовую акцию Израиля против Ирана, предпринятую в нарушение Устава ООН и норм международного права", - подчеркнули в ведомстве.

В дипведомстве также сообщили, что Лавров выразил коллеге соболезнования в связи с многочисленными человеческими жертвами, в том числе среди мирных жителей, в результате ударов по территории Ирана. "Условлено о продолжении контактов по данной теме, в том числе в связи с ее обсуждением в Совете Безопасности ООН и Совете управляющих МАГАТЭ, а также в рамках ШОС и БРИКС", - резюмировали в российском внешнеполитическом ведомстве.

Напомним, что Израиль в ночь на 13 июня начал операцию "Восстающий лев", направленную против иранской ядерной программы. В Армии обороны Израиля сообщили, что 200 истребителей атаковали более 100 целей на территории Ирана, в том числе ядерные объекты.