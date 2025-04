Председательство СОР29 провело переговоры с ANG

Команда СОР29 выразила поддержку председательству Танзании в Африканской переговорной группе (ANG) по климату.

Как передает Report, об этом говорится на официальной странице СОР29 в социальной сети "Х".

Стратегическое совещание AGN состоялось в Занзибаре с участием председательства СОР29.

"Председательство СОР29 подтвердило особый статус континента и обязалось превратить Бакинский пакт о климатическом единстве и инициативы Программы действий в реальный прогресс до COP30", - говорится в сообщении.