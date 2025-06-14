Билавал Зардари: Пакистан благодарен Азербайджану за братскую поддержку

Пакистан благодарен народу и правительству Азербайджана за то, что за их последовательную и принципиальную позицию в период конфликта.

Пакистан благодарен народу и правительству Азербайджана за их последовательную и принципиальную позицию в период конфликта между Индией и Пакистаном.

Об этом европейскому бюро Report заявил в Брюсселе глава парламентской делегации Пакистана, бывший министр иностранных дел Билавал Бхутто Зардари.

"Азербайджан продемонстрировал принципиальную позицию и оказал нам моральную поддержку, выступив на стороне справедливости. Кроме того, мы всегда видели поддержку со стороны Азербайджана в наших усилиях по сохранению мира и стабильности в регионе", - сказал он.

По словам Бхутто Зардари, между двумя странами не просто добрые дипломатические отношения, они братские, семейные.

"Народы Пакистана и Азербайджана – братья", - отметил он.