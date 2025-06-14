О нас

Билавал Зардари: Пакистан благодарен Азербайджану за братскую поддержку

Билавал Зардари: Пакистан благодарен Азербайджану за братскую поддержку Пакистан благодарен народу и правительству Азербайджана за то, что за их последовательную и принципиальную позицию в период конфликта.
Другие страны
14 июня 2025 г. 19:52
Билавал Зардари: Пакистан благодарен Азербайджану за братскую поддержку

Пакистан благодарен народу и правительству Азербайджана за их последовательную и принципиальную позицию в период конфликта между Индией и Пакистаном.

Об этом европейскому бюро Report заявил в Брюсселе глава парламентской делегации Пакистана, бывший министр иностранных дел Билавал Бхутто Зардари.

"Азербайджан продемонстрировал принципиальную позицию и оказал нам моральную поддержку, выступив на стороне справедливости. Кроме того, мы всегда видели поддержку со стороны Азербайджана в наших усилиях по сохранению мира и стабильности в регионе", - сказал он.

По словам Бхутто Зардари, между двумя странами не просто добрые дипломатические отношения, они братские, семейные.

"Народы Пакистана и Азербайджана – братья", - отметил он.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Bilaval Zərdari: Pakistan Azərbaycana qardaş dəstəyinə görə minnətdardır

Самое читаемое

В США потерпел крушение пассажирский самолет
В США потерпел крушение пассажирский самолет
9 июня 2025 г. 00:57
В Башкортостане при пожаре в частном доме погибли трое детей
В Башкортостане при пожаре в частном доме погибли трое детей
9 июня 2025 г. 20:03
Премьер-министр Али Асадов встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте
Премьер-министр Али Асадов встретился с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым в Ташкенте
10 июня 2025 г. 18:25
Названа дата саммита ОТГ в Азербайджане -ЭКСКЛЮЗИВ
Названа дата саммита ОТГ в Азербайджане -ЭКСКЛЮЗИВ
11 июня 2025 г. 17:18
В Азербайджане уточняются ответственные субъекты за уплату таможенной задолженности
В Азербайджане уточняются ответственные субъекты за уплату таможенной задолженности
13 июня 2025 г. 10:05
Трамп был заранее осведомлен об израильской атаке на Иран
Трамп был заранее осведомлен об израильской атаке на Иран
13 июня 2025 г. 08:44
Глава МИД Саудовской Аравии обсудил с Арагчи атаки Израиля
Глава МИД Саудовской Аравии обсудил с Арагчи атаки Израиля
13 июня 2025 г. 12:11
Главы МИД Ирана и Пакистана обсудили израильские атаки
Главы МИД Ирана и Пакистана обсудили израильские атаки
14 июня 2025 г. 14:50
Ламин Ямаль стал самым дорогим футболистом по версии Transfermarkt
Ламин Ямаль стал самым дорогим футболистом по версии Transfermarkt
9 июня 2025 г. 19:14
Пакистанский эксперт: Действия Армении тормозят гуманитарное разминирование в Карабахе и Восточном Зангезуре
Пакистанский эксперт: Действия Армении тормозят гуманитарное разминирование в Карабахе и Восточном Зангезуре
11 июня 2025 г. 11:42

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi