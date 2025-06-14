Иран может приостановить мониторинг МАГАТЭ на некоторых ядерных объектах

Иран может приостановить мониторинг МАГАТЭ своих ядерных объектов, которые не подпадают под действие соглашения о гарантиях в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия.

Иран может приостановить мониторинг МАГАТЭ своих ядерных объектов, которые не подпадают под действие соглашения о гарантиях в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия.

Как передает Report, об этом заявил председатель Комитета по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса (однопалатного парламента) Ирана Эбрахим Азизи.

"Весь мониторинг, выходящий за рамки [соглашения о] гарантиях, должен быть остановлен", - сказал он эфире государственного телевидения.

По словам Азизи, члены комиссии подготовили письмо должностным лицам Ирана, в котором подчеркнули необходимость ограничения инспекций МАГАТЭ на ядерных объектах республики.