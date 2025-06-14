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Иран может приостановить мониторинг МАГАТЭ на некоторых ядерных объектах

Иран может приостановить мониторинг МАГАТЭ на некоторых ядерных объектах Иран может приостановить мониторинг МАГАТЭ своих ядерных объектов, которые не подпадают под действие соглашения о гарантиях в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия.
В регионе
14 июня 2025 г. 19:37
Иран может приостановить мониторинг МАГАТЭ на некоторых ядерных объектах

Иран может приостановить мониторинг МАГАТЭ своих ядерных объектов, которые не подпадают под действие соглашения о гарантиях в связи с Договором о нераспространении ядерного оружия.

Как передает Report, об этом заявил председатель Комитета по национальной безопасности и внешней политике Меджлиса (однопалатного парламента) Ирана Эбрахим Азизи.

"Весь мониторинг, выходящий за рамки [соглашения о] гарантиях, должен быть остановлен", - сказал он эфире государственного телевидения.

По словам Азизи, члены комиссии подготовили письмо должностным лицам Ирана, в котором подчеркнули необходимость ограничения инспекций МАГАТЭ на ядерных объектах республики.

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Версия на азербайджанском языке İran bəzi nüvə obyektlərində AEBA-nın monitorinqini dayandıra bilər

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