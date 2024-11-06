Хикмет Гаджиев: Благодарны UNEP за полезный доклад о последствиях изменения климата на Кавказе
Хикмет Гаджиев: Благодарны UNEP за полезный доклад о последствиях изменения климата на КавказеПомощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев выразил благодарность Программе ООН по окружающей среде (UNEP) за внимание к проблеме негативных последствий изменения климата в рег
Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев выразил благодарность Программе ООН по окружающей среде (UNEP) за внимание к проблеме негативных последствий изменения климата в регионе Южного Кавказа.
Как передает Report, об этом Хикмет Гаджиев написал на своей странице в соцсети "Х".
"Благодарны UNEP за полезный доклад о воздействии климатических изменений на более широкий регион Кавказа в преддверии климатической конференции COP29", - написал он.
Гаджиев отметил, что согласно отчету, глобальное повышение температуры привело к таянию ледников на Кавказе в среднем на 600 метров за последнее столетие, что способствовало сокращению запасов пресной воды на более 11 млрд тонн.
Также отмечается, что хотя периоды аномальной жары и стихийные бедствия учащаются, все еще есть возможность улучшения экологической ситуации.
thanks to @UNEP for useful report on impacts of climate change to the wider Caucasus region ahead of COP29.
•Rising temperatures have caused glaciers in the Caucasus to retreat an average of 600m over the past century, contributing to a loss of more than 11 billion tons of… pic.twitter.com/1rpuWdt876