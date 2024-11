Хикмет Гаджиев: Благодарны UNEP за полезный доклад о последствиях изменения климата на Кавказе

Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев выразил благодарность Программе ООН по окружающей среде (UNEP) за внимание к проблеме негативных последствий изменения климата в регионе Южного Кавказа.

Как передает Report, об этом Хикмет Гаджиев написал на своей странице в соцсети "Х".

"Благодарны UNEP за полезный доклад о воздействии климатических изменений на более широкий регион Кавказа в преддверии климатической конференции COP29", - написал он.

Гаджиев отметил, что согласно отчету, глобальное повышение температуры привело к таянию ледников на Кавказе в среднем на 600 метров за последнее столетие, что способствовало сокращению запасов пресной воды на более 11 млрд тонн.

Также отмечается, что хотя периоды аномальной жары и стихийные бедствия учащаются, все еще есть возможность улучшения экологической ситуации.