О нас

Хикмет Гаджиев: Благодарны UNEP за полезный доклад о последствиях изменения климата на Кавказе

Хикмет Гаджиев: Благодарны UNEP за полезный доклад о последствиях изменения климата на Кавказе Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев выразил благодарность Программе ООН по окружающей среде (UNEP) за внимание к проблеме негативных последствий изменения климата в рег
COP29
6 ноября 2024 г. 17:12
Хикмет Гаджиев: Благодарны UNEP за полезный доклад о последствиях изменения климата на Кавказе

Помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев выразил благодарность Программе ООН по окружающей среде (UNEP) за внимание к проблеме негативных последствий изменения климата в регионе Южного Кавказа.

Как передает Report, об этом Хикмет Гаджиев написал на своей странице в соцсети "Х".

"Благодарны UNEP за полезный доклад о воздействии климатических изменений на более широкий регион Кавказа в преддверии климатической конференции COP29", - написал он.

Гаджиев отметил, что согласно отчету, глобальное повышение температуры привело к таянию ледников на Кавказе в среднем на 600 метров за последнее столетие, что способствовало сокращению запасов пресной воды на более 11 млрд тонн.

Также отмечается, что хотя периоды аномальной жары и стихийные бедствия учащаются, все еще есть возможность улучшения экологической ситуации.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Hikmat Hajiyev thanks UNEP for useful report on impacts of climate change on wider Caucasus region
Версия на азербайджанском языке Hikmət Hacıyev: Qafqazda iqlim dəyişikliyinin təsirləri haqqında faydalı hesabata görə UNEP-ə minnətdarıq

Самое важное

Вступило в силу Положение о совместной деятельности комиссий Азербайджана и Армении по делимитации
Вступило в силу Положение о совместной деятельности комиссий Азербайджана и Армении по делимитации
1 ноября 2024 г. 18:21
В Хатаинском районе Баку состоялось открытие детского сада-яслей имени Алима Мамедова после ремонта
ФотоВ Хатаинском районе Баку состоялось открытие детского сада-яслей имени Алима Мамедова после ремонта
31 октября 2024 г. 20:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi