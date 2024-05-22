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Азербайджан и ОПЕК проведут диалог высокого уровня в преддверии COP29

Азербайджан и ОПЕК проведут диалог высокого уровня в преддверии COP29 Азербайджан и Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) сегодня в Вене проведут диалог высокого уровня в рамках подготовки к проведению в Баку COP29 с 11 по 22 ноября.
COP29
22 мая 2024 г. 12:20
Азербайджан и ОПЕК проведут диалог высокого уровня в преддверии COP29

Азербайджан и Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) сегодня в Вене проведут диалог высокого уровня в рамках подготовки к проведению в Баку COP29.

Об этом сообщает Report со ссылкой на секретариат ОПЕК.

"Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс тепло приветствует министра экологии и природных ресурсов Азербайджана и назначенного президента COP29, который сегодня совершит визит в Секретариат Организации в Вене. Стороны проведут диалог на высоком уровне в преддверии COP29, который состоится в ноябре в Баку", - говорится в сообщении картеля.

ОПЕК отмечает, что диалог состоится под председательством Мухтара Бабаева и Хайсама аль-Гайса и соберет высокопоставленных должностных лиц из стран картеля и государств, не входящих в ОПЕК, участвующих в Хартии сотрудничества в рамках ОПЕК+.

"Данная встреча создаст уникальную возможность всем делегатам для активного взаимодействия с президентом COP29 в ходе конструктивного и инклюзивного диалога", - говорится в сообщении.

29-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP 29) пройдет в столице Азербайджана Баку в ноябре этого года. Решение об этом было принято на пленарном заседании COP28, состоявшемся в Дубае 11 декабря 2023 года. В рамках мероприятия Баку примет около 70-80 тысяч иностранных гостей.

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