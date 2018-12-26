Report: Основные события 2018 года в Азербайджане и мире - ОБЗОР

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Уходящий 2018 год был богат на различные события, оказавшие большое влияние и изменившие глобальную геополитику. Агентство Report подготовило ежегодную подборку основных из них.

Выборы в странах Южного Кавказа - Азербайджане, Грузии и Армении

Президентские выборы в Азербайджане состоялись 11 апреля. Уверенную победу на выборах одержал кандидат от партии "Ени Азербайджан" Ильхам Алиев, набрав 86,03%. Трехпроцентный порог одолели самовыдвиженец Захид Орудж, кандидаты от партии "Единый народный фронт Азербайджана" Гудрат Гасангулиев и Демократической партии Сардар Джалалоглу соответственно. Остальные кандидаты набрали менее 2%.

Президентские выборы в Грузии состоялись 28 октября. Первый тур не выявил победителей, поэтому возникла необходимость во втором туре. Во второй тур вышли бывший французский дипломат самовыдвиженец Саломе Зурабишвили, которую поддерживает правящая партия "Грузинская мечта", и Григол Вашадзе — кандидат от "Единого национального движения" (ЕНД), созданного Михеилом Саакашвили. По итогам второго тура, который состоялся 28 ноября, победу с отрывом практически в 20% одержала С.Зурбашвили, набрав 59,52%.

Наиболее бурные по последствиям выборы в регионе прошли в Армении. После президентских выборов, которые прошли в Армении 2 марта, где победил Армен Саркисян, в Ереване грянули протесты, которые потом окрестили "бархатной революцией", возглавляемой оппозиционным лидером Николом Пашиняном. Основным поводом для протестов послужило выдвижение экс-президента Сержа Саркисяна на пост премьера. Ранее сам С.Саркисян, уйдя с поста, заявлял, что не намерен баллотироваться на пост президента и премьера, и реформы, в том числе Конституционный референдум, сделаны ради "демократии и свободы".

В результате "бархатной революции" правительство Армении во главе С.Саркисяном ушло в отставку, а премьером 8 мая стал Н.Пашинян. Своими заявлениями премьер давал понять, что он нацелен на евроинтеграцию страны, выход Армении из состава ЕАЭС. В этот период под его руководством стала "вычищаться" команда С.Саркисяна из эшелонов власти, а экс-президенту Роберту Кочаряну было предъявлено обвинение по делу о разгоне акций протеста в марте 2008 года.

16 октября 2018 года Н.Пашинян подал в отставку, но сохранил за собой статус исполняющего обязанности премьер-министра Армении. 9 декабря в Армении прошли досрочные парламентские выборы, так как Национальное собрание не смогло избрать премьер-министра страны. На этих выборах блок Пашиняна "Мой шаг" победил, набрав 70,43% голосов избирателей. Н.Пашинян вновь возглавил правительство.

Азербайджанский политолог Тофиг Аббасов считает, что итоги всех выборов в регионе Южного Кавказа говорят сами за себя.

"В Грузии президентские выборы показали, что эта страна привержена к выработке собственной модели, потому она по ходу действия где надо экспериментирует, где надо отстаивает старую систему, а где надо еще и сращивает свои традиции с западноевропейскими... Армянские выборы доказали, что в стране по-прежнему высок процент манипуляций, и это, рано или поздно, вконец разочарует рядовых избирателей. Не случайно на досрочные парламентские выборы пришло меньше половины обладающих правом голоса. Люди в Армении перестали верить самим выборам, как механизму выявления лучших политиков и команд, а с другой стороны осознали, что смена персон во властных структурах к особым переменам не приводит. Стало быть, там многое должно быть переформатировано, и к власти должны прийти интеллектуальные и дееспособные силы, чтобы выправить положение и вывести страну из изоляции...", - отметил эксперт.

Говоря о ситуации внутри ОДКБ и скандале вокруг генсека Юрия Хачатурова, в отношении которого Ереван возбудил уголовное дело, политолог отметил, что ситуация в ОДКБ обострилась в связи с завышенной самооценкой Армении, которая пытается навязывать партнерам свои видения и невыполнимые желания.

"Фол Еревана показал, что армянская элита, вместо проявления конструктивизма в важных вопросах, всегда ударяется в казуистику с расчетом переиграть партнеров. Ее настойчивость в вопросе генсека ОДКБ окончательно обрушила армянские акции. Это поняли все, кто заинтересован", - отметил Т.Аббасов.

Конвенция о правовом статусе Каспийского моря

В этом году важным событием для стран региона стало подписание пятью прикаспийскими государствами - Азербайджаном, Ираном, Казахстаном, Россией, Туркменистаной - Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. Согласование документа длилось более 20 лет перед его подписанием 12 августа 2018 года главами пяти прикаспийских государств на саммите в Казахстане.

Отметим, что в целях выработки Конвенции о правовом статусе Каспийского моря в 1996 году прикаспийскими государствами была создана специальная рабочая группа (СРГ) на уровне заместителей министров иностранных дел.

"Подписание Конвенции о правовом статусе Каспийского моря явилось поистине историческим событием, ознаменовавшим добрую волю пяти прибрежных государств", - заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров по поводу подписания Конвенции.

В соответствии с конвенцией, основная площадь водной поверхности Каспийского моря признаётся морем, а не озером, с вытекающими из этого юридическими последствиями. Каспийское море остаётся в общем пользовании сторон, а дно и недра делятся соседними государствами на участки по договорённости между ними на основе международного права.

Сближение Северной и Южной Кореи

Точкой отсчета можно назвать переговоры представителей КНДР и Республики Корея в демилитаризованной зоне в деревне Пханмунджом в здании с символичным названием "Дом Мира". Мероприятие завершилось принятием совместного заявления из которого следует, что обе стороны готовы сделать шаги по снижению военной напряжённости на Корейском полуострове и продолжить диалог.

В этом же году стороны согласовали проход объединенной делегации на открытии Олимпийских игр, а также участие объединённой корейской женской сборной по хоккею с шайбой. В апреле впервые за 65 лет лидер КНДР совершил визит в Южную Корею, в рамках которого прошел межкорейский саммит. Два последующих саммита на высшем уровне состоялись в мае и сентябре, последний прошел в Пхеньяне.

В свою очередь США, для снижения напряженности на корейском полуострове, предложили властям КНДР провести первый в истории саммит глав США и КНДР. Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына состоялась 12 июня в Сингапуре. Тогда Пхеньян выразил намерение пойти на полную денуклеаризацию полуострова, а США обязались предоставить в ответ гарантии безопасности. В октябре США анонсировали еще одну встречу в ближайшие месяцы.

Встреча Путина и Трампа

В уходящем году робкие попытки наладить отношения совершали также и Россия с США. Так, в июле по инициативе американской стороны прошел саммит Россия - США с участием президентов Владимира Путина и Дональда Трампа. Данный саммит стал первой полноформатной встречей между главами России и США за период после избрания Д.Трампа президентом. Основными темами переговоров стали улучшение американо-российских отношений, ситуация в Сирии и в Украине, а также стабильность и нераспространение оружия массового поражения. Несмотря на то, что президент США Д.Трамп в интервью по итогам встречи назвал её "хорошим стартом", итоги - "важными выводами", а российский глава В.Путин выразил удовлетворение переговорами, сославшись на их содержательность, никаких договорённостей, способных кардинально улучшить отношения, однако, не было достигнуто.

Движение "желтых жилетов" в Европе

Конец 2018 года ознаменовался потрясением в общественно-политической жизни в Европе. В частности, во Франции начались акции протеста так называемых "желтых жилетов". Первоначальной причиной манифестаций послужило повышение цены на топливо вследствие повышения цены на нефть, далее протестующие уже стали требовать отставки действующего президента Франции Эмманюэля Макрона.

Протесты перекинулись не только в другие регионы Франции, но и в другие страны, в частности, в Голландию и Бельгию. Также прошли несколько акций протестов "желтых жилетов" в Великобритании, Израиле, Польше, Сербии, Германии, Венгрии, Болгарии. Во Франции акции протеста набирали силу и шли каждый день. Уже 20 ноября во Франции был введен комендантский час. На вторую неделю протестов полиция стала использовать слезоточивый газ и водные пушки, по всему Парижу "желтые жилеты" стали возводить баррикады. 10 декабря Э.Макрон объявил о введении чрезвычайного экономического и социального положения в стране, поднял минимальный размер заработной платы на 1,8%, увеличил рабочие премии и ряд других льгот. Несмотря на уступки французских властей, "жилеты" объявили о продолжении акций протестов, заявив, что уступки недостаточны.

По мнению Т.Аббасова, происходящее во Франции - это борьба так называемых глобалистов против своего же человека во власти - Эмманюэль Макрона, который стал "потихоньку отходить от правил игры".

По его словам, инициатива властей Франции ввести налог сильно напугала "толстосумов", которые не желая отдавать инициативу, приняли решение вывести людей на улицу.

"А всякие разговоры о том, будто Э.Макрон насолил Америке своим предложением создать европейскую армию - это досужие догадки. Сильная Америка занимает ведущие позиции среди глобалистов, потому быть того не может, что Макрон сам все сделал. Уличные протесты и дерзкие вылазки демонстрантов сильно ударили по позициям Макрона, и этого становится достаточным, чтобы он или же другие на высоких постах не зарились на состояние преуспевающих", - добавил он.

Говоря о перспективах протестов "желтых жилетов", эксперт подчеркнул, что ситуация начнет выправляться и стабилизироваться.

"Люди, облеченные властью, вынуждены разворачиваться в сторону обездоленных и неимущих, ибо без оказания помощи им, трудно наращивать политический капитал. Однако люди из мира достатка, сидящие в верхах и дистанцирующиеся от малоимущих, и слышать не хотят, что кому-то можно помочь и сделать жизнь лучше", - отметил Т.Аббасов.

По его словам, богатые боятся минимальных финансовых потерь, которые могут перерасти в глобальные. "Именно это и заставляет их действовать с оглядкой и со страхом", - добавил политолог.

В свою очередь главный эксперт Американо-Азербайджанского фонда содействия прогрессу Алексей Синицын считает, что движение "желтых жилетов" во Франции - левое, антиглобалистское и даже антиимпериалистическое.

"Манифест движения - это, по сути, социалистическая программа, состоящая из весьма радикальных требований. К примеру, "изменить конституцию в интересах полновластия народа, а также разрешить проводить референдумы по инициативе народа" или "выйти из НАТО и Евросоюза". Не случайно же так окрепли позиции партии левого радикала Жан-Люка Меланшона "Непокоренная Франция", - подчеркнул А.Синицын.

Он высказал мнение, что правительство Э.Макрона, как и весь Евросоюз с его громоздкой бюрократической системой, устоят перед протестным напором "жилетов".

"Но мне кажется, что Европа в политическом контексте сдвинется влево, этот тренд уже наметился и, очевидно, он будет только усиливаться", - считает эксперт.

Меркель и Германия

Отметим, что важным для ЕС и в целом европейского пространства стал отказ Ангелы Меркель от выдвижения на пост канцлера Германии, а также неучастие в выборах в Бундестаг и Христианско-демократическую партиию (ХДС), и избрание нового главы партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр. На данный момент ХДС рассматривает возможность передачи А.Меркель полномочия новому лидеру немецких консерваторов А.Крамп-Карренбауэр до 2021 года.

Эксперт А.Синицын считает, что Ангела Меркель не намерена повторять судьбу своего благодетеля и бывшего канцлера Германии Гельмута Коля, которого она фактически "съела", сев в его партийное кресло.

"Гораздо лучше уйти самой, уступив место председателя партии своей "девочке", в нашем случае - Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которую она за ручку провела по иерархической партийной лестнице к посту генерального секретаря ХДС", - подчеркнул политолог.

Он указал, что старейший союзник ХДС баварский Христианско-Социальный Союз (ХСС) может повернуться спиной к христианским демократам из-за миграционной политики Ангелы Меркель.

"Социал-демократы, особенно их молодежное крыло, грозятся выйти из большой коалиции с ХДС-ХСС, объясняя это свое стремление тем обстоятельством, что избиратели уже не видят разницы между ведущими немецкими партиями. Так что, коалиция может развалиться еще до 2020 года. Тогда на новые выборы ХДС поведет уже не Меркель, а Крамп-Карренбауэр. Если она проиграет, то это ее проблемы, а Ангела Меркель останется для всех немцев моральным авторитетом, который она заработала за все свои четыре канцлерских срока", - указал А.Синицын.

Переговоры по Brexit

Еще одним событием уходящего года, столь важного для Европы, является процесс выхода Великобритании из состава ЕС - так называемый Brexit. Проблема в том, что переговоры по выходу затягиваются, стороны не пришли к согласию, в частности, из-за границы между Ирландией и Северной Ирландией, и переговоры застопорились. В конце концов, стороны пришли к соглашению, все страны ЕС утвердили документ, однако из-за недовольства британских парламентеров ходом переговоров и недоверия к премьеру Терезе Мэй голосование по соглашению было отложено, в отношении Т.Мэй была совершена попытка вынести вотум недоверия. Сам ЕС начал подготовку к "жесткому Brexit", то есть выходу официального Лондона без соглашения.

Эксперт А.Синицын считает, что Brexit все равно состоится, даже на невыгодных для Великобритании условиях.

"Но Великобритания это бедствие переживет, и даже в краткосрочной перспективе оно окажет на британцев значительно меньший эффект, чем послевоенный распад Британской империи. Однако Тереза Мэй уйдет в политическое небытие вместе со своим кабинетом", - сказал он.

По его словам, в Великобритании прекрасно понимают, что вся ответственность "за развод с ЕС" должна лечь на плечи Мэй и ее сторонников, которые Brexit, как политики, точно не переживут.

Говоря о будущем, ЕС политолог подчеркнул, что в Европе основными "драйверами" ЕС, которые выдвигают инициативы, выгодные США, стали так называемые страны "Новой Европы" - Польша и страны Прибалтики.

"В новом году противоречия между "Старой Европой" - Франция, ФРГ, Италия – и "Новой Европой" будут только нарастать. Чем дальше западноевропейцы будут отходить от политического влияния Вашингтона, тем большее давление, в том числе и экономическое, они будут оказывать на восточноевропейских аутсайдеров, которые радостно приняли на себя роль сателлитов США. Поэтому в 2019 году Евросоюз будет проводить более независимую от Белого Дома политику, чем все последние годы", - указал А.Синицын.

По его словам, в Европе уже звучат призыва к созданию ЕС заново, а победу на предстоящих выборах в Европарламент предрекают популистским и антиевропейским партиям.

"Однако все это приведет к тому, что национальные правительства крупных европейских стран почти не будут прислушиваться к рекомендациям политических институтов Евросоюза, включая и сам Европарламент. Но никаких особенных потрясений в Европе, на мой взгляд, не предвидится", - сказал эксперт.

Отравление Скрипалей

Еще один скандал, связанный с Европой, произошел в Великобритании. 4 марта в Солсбери нервно-паралитическим веществом были отравлены бывший сотрудник Главного разведывательного управления России, имеющий двойное гражданство России и Великобритании, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, прилетевшая из Москвы, чтобы навестить отца. Британские эксперты из секретной химической лаборатории "Портон-Даун" определили, что при отравлении использовалось боевое отравляющее вещество А-234 класса "Новичок". Позже эти выводы подтвердила экспертиза, проведенная химическими лабораториями, отобранными Организацией по запрещению химического оружия.

Официальный Лондон обвинил Москву в причастности к покушению на Скрипалей и в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия. Москва, в свою очередь, данные обвинения отвергла, указав, что это провокация, организованная британскими спецслужбами.

В июле произошло еще одно отравление веществом А-324 класса "Новичок" в Эймсберри. Британская полиция назвала имена и опубликовала фотографии двух российских граждан, подозреваемых в отравлении Скрипалей, которые, по их данным, были офицерами ГРУ и прибыли в Великобританию под вымышленными именами. Министр безопасности страны возложил ответственность за отравление лично на российского президента Владимира Путина. Россия в очередной раз отвергла обвинения.

Убийство саудовского журналиста в Турции

В октябре мир потрясла новость об убийстве саудовского журналиста Джемаля Кашикчи (Хашогги), получившего свою известность как критик властей Саудовской Аравии. 2 октября он был жестоко убит на территории консульства СА в Стамбуле. Его тело было расчленено и уничтожено. Убийство моментально вызвало скандал и напряженность в отношениях между Саудовской Аравией с Турцией, США и ряда стран. Советник президента Турции Реджепа Эрдогана Ясин Актай, представители полиции и министр по делам ЕС Омер Челик заявили, что в операции по устранению Кашикчи были задействованы 15 саудовских агентов. 25 октября 2018 года прокуратура Саудовской Аравии признала, что убийство журналиста было не случайным, а преднамеренным. "Washington Post" cо ссылкой на ЦРУ написал о том, что убийство Джемаля Кашикчи было заказано наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммадом бин Салманом.

Российский эксперт по Ближнему Востоку Игорь Панкратенко высказал мнение, что решение о ликвидации Кашикчи наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман возможно принимал не из рациональных, а из эмоциональных соображений.

"Кем был Кашикчи для "маленького принца"? Доверенным лицом тех кругов в саудовской династии, которые Мухаммеда бин Салмана на дух не переносят, лицом, имеющим серьезные связи в "глубинном государстве" США и передававшем туда информацию о реальной ситуации в Королевстве, о реальных раскладах в династии", - отметил эксперт.

Он также подчеркнул, что убитый журналист в силу целого ряда причин мог стать лидером молодежной светской оппозиции наследному принцу.

"Хотел ли этого Кашикчи на самом деле - серьезно сомневаюсь, но когда эту информацию Мухаммаду бин Салману положили на стол, то он в ней ни на секунду не усомнился, а потому отдал приказ решить вопрос кардинально: нет человека - нет проблемы", - считает востоковед.

По его словам, в итоге наследный принц оказался "в крайне щекотливом положении", в самом эпицентре скандала, который далеко еще не закончен.

"Саудовская Аравия "попала" на солидный штраф от Вашингтона, поскольку совершенно очевидно, что Трамп прикрыл кронпринца далеко не бесплатно, а в обмен на солидные вложения в американскую экономику. Ну, а Анкара получила и сильные козыри в переговорах с США, и набрала изрядное количество очков в той гонке за лидерство в мусульманском мире, где Эр-Рияд выступает прямым конкурентом Турции", - высказал мнение И.Панкратенко.

Уход США из Сирии

Практически на исходе года произошло еще одно знаменательное событие - США официально объявили о выводе своих войск из Сирии. Согласно американским СМИ, решение было принято после переговоров по телефону президентов США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Таййипа Эрдогана относительно ситуации на северо-востоке Сирии.

И.Панратенко считает, что "начать вывод войск" и осуществить его в реальности - это совершенно разные вещи.

"Трамп четко пояснил о продолжении деятельности международной антитеррористической коалиции в регионе. Так что в реальности для американцев здесь просто масса вариантов сохранить свое присутствие. Ничего еще окончательно не решено, особенно - если мы имеем дело с Трампом. Это очень многоуровневая партия, где принятие решений на одном из этих уровней совершенно необязательно означает достижение сторонами согласия на следующем - слишком уж много внешних "вводных", которые серьезно влияют на позиции сторон", - указал востоковед.