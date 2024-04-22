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Пашинян: Я не считаю возвращение карабахских армян реальным

Пашинян: Я не считаю возвращение карабахских армян реальным Премьер-министр Армении Никол Пашинян не считает возвращение армян, покинувших Карабахский регион Азербайджана, реальным.
В регионе
22 апреля 2024 г. 23:12
Пашинян: Я не считаю возвращение карабахских армян реальным

Премьер-министр Армении Никол Пашинян не считает возвращение армян, покинувших Карабахский регион Азербайджана, реальным.

Как передает Report со ссылкой на Общественное телевидение страны, об этом глава правительства заявил в интервью британским журналистам.

"В нынешней ситуации я не считаю возвращение карабахских армян реальным", - сказал армянский лидер.

В то же время Пашинян отметил, что его страна не намерена вести войну в Карабахе:

"Армения не имеет притязаний за пределами своей территории в 29 743 квадратных километра и не намерена вести войну за Карабах".

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Версия на азербайджанском языке Paşinyan Qarabağ ermənilərinin geri qayıtmasını real hesab etmir

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