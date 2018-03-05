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    В Британии отравили российского шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля

    Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ В британском графстве Уилтшир два человека попали в больницу после контакта с неизвестным веществом.

    Как сообщает Report со ссылкой на «Би-би-си», одним из пострадавших является шпионивший в пользу британской разведки полковник ГРУ, 66-летний россиянин Сергей Скрипаль.

    Они находятся в больнице города Солсбери в критическом состоянии. Помимо Скрипаля, скорая помощь увезла женщину в возрасте около 30 лет.

    Инцидент произошел днем в торговом центре, он и еще несколько объектов к городе оцеплены для проверки специалистами радиационной, химической и биологической защиты.

    Сергей Скрипаль в 2006 году был приговорен к 13 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене, в 2010-м его и еще нескольких шпионов обменяли на десятерых россиян-агентов российских спецслужб.

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