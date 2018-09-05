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    Тереза Мэй: Санкция на отравление в Солсбери, вероятно, получена от высшего руководства России - ОБНОВЛЕНО

    Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Санкция на отравление в Солсбери, вероятно, была получена от высшего руководства России.

    Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. 

    "На основании проведенного расследования правительство делает вывод, что двое граждан, имена которых назвала полиция и прокуратура, являются сотрудниками российской военной разведки, ГРУ", - сказала она.

    "Это не была просто преступная операция. Вероятнее всего, она была одобрена за пределами ГРУ, на высшем уровне российской власти", - добавила Мэй.

    *** 14:23

    Британские прокуроры назвали имена россиян, подозреваемых в попытке убийства Скрипалей — это Александр Петров и Руслан Боширов, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

    Британская прокуратура не будет запрашивать у Москвы их экстрадицию — на арест обоих мужчин выпущен европейский ордер.

    Отметим, что сегодня запланировано выступление премьера Терезы Мэй, которая проинформирует парламент страны о расследовании отравления Сергея и Юлии Скрипаль.

    В начале марта в Солсбери были отравлены бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон квалифицировал отравление Скрипаля как покушение на убийство, обвинив в этом Москву. В свою очередь Москва категорически это отрицает, и выразила согласие сотрудничать со следствием.

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