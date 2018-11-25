Все страны ЕС утвердили соглашение по Brexit

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Лидеры 27 стран ЕС утвердили со своей стороны соглашение с Великобританией о ее выходе из состава сообщества (Brexit) и политдекларацию о будущих отношениях с Лондоном.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил в воскресенье председатель Европейского совета Дональд Туск через несколько минут после открытия саммита.

"27 стран ЕС [без Великобритании] утвердили Соглашение о выходе и политическую декларацию о будущих отношениях ЕС-Великобритания [после Brexit]", - заявил он.

Как говорится в итоговом документе лидеров стран сообщества, "саммит предлагает Еврокомиссии, Европарламенту и Совету ЕС предпринять необходимые шаги, чтобы соглашение могло вступить в силу 30 марта 2019 года, и был обеспечен упорядоченный выход" Великобритании из состава ЕС.