Лейбористская партия инициировала проведение голосования по вопросу о вотуме недоверия Терезе Мей

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Лидер оппозиционной в Великобритании Лейбористской партии Джереми Корбин инициировал проведение голосования по вопросу о вотуме недоверия Терезе Мэй. Об этом в понедельник сообщил телеканал Sky News, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Корбин назвал "неприемлемым" решение британского премьера перенести на следующий год парламентское голосование по достигнутому с Брюсселем соглашению об условиях Brexit, которое должно было состояться 11 декабря. По его мнению, вынесение вотума недоверия премьеру является "единственным способом", чтобы провести голосование по сделке о Brexit на этой неделе. "Эта Палата [парламента] не доверяет премьер-министру из-за того, что она не позволила Палате общин немедленно провести голосование по соглашению о выходе из Евросоюза и структуре будущих отношений между Великобританией и ЕС", - сказал Корбин, зачитав в присутствии Мэй письменное требование о необходимости инициирования процедуры вынесения ей вотума недоверия.

ЕС и Великобритания 25 ноября утвердили сделку по условиям Brexit, однако Мэй испытывает серьезное внутриполитическое давление, поскольку большинство членов Палаты общин потребовали заново согласовать условия членства Северной Ирландии в Таможенном союзе и едином рынке ЕС после Brexit.