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    Bloomberg: Голосование в парламенте Великобритании по соглашению об условиях Brexit отменили

    © Getty Images

    Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отменила голосование в Палате общин британского парламента по правительственному соглашению об условиях Brexit, которое должно было состояться 11 декабря.

    Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственный источник.

    Согласно данным источника, Т.Мэй отменила голосование в парламенте по Brexit, чтобы избежать крупного поражения.

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