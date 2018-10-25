Генпрокурор Саудовской Аравии признался, что убийство Кашикчи было заранее спланировано

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ "Убийство журналиста Джемаля Кашикчи было заранее спланировано".



Как сообщает Report со ссылкой на Haberler, об этом в интервью местному телеканалу "Ekberiye" сказал генпрокурор Саудовской Аравии Сауд аль-Муаджиб.

По его словам, прокуратура продолжает следствие подозреваемых.

Отметим, что 2 октября журналист Дж.Кашикчи был убит в здании Генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Королевство не делало заявлений в связи с его убийством. Инсценировкой с переодеванием в одежду Дж.Кашикчи и выходом из здания Саудовская Аравия пыталась доказать, что журналист покинул дипмиссию. Таким образом, она планировала обвинить Турцию в исчезновении Джемаля Кашикчи. Однако 20 октября Саудовская Аравия официально признала, что журналист был убит в здании Генконсульства. Король Салман и наследный принц Мухаммед бин Салман выразили соболезнования семье Джемаля Кашикчи.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также выступил по этому поводу на заседании парламентской фракции Партии справедливости и развития (АКП) 23 октября.

Директор ЦРУ Джина Хаспел 23 октября прибыла в Турцию для участия в расследовании убийства журналиста Джемаля Кашикчи, убитого в Генконсульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Она провела ряд встреч по следствию в связи с убийством журналиста.