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    Директор ЦРУ вылетит в Турцию для расследования убийства журналиста Кашикчи

    Баку. 23 октября. REPORt.AZ/  Директор ЦРУ Джина Хаспел вылетит в Турцию для руководства расследованием убийства в консульстве Саудовской Аравии журналиста Джамаля Кашикчи, сообщает Report.  

    О привлечении главы ЦРУ США к расследованию загадочной гибели журналиста, сотрудничавшего с американскими СМИ, сообщили источники, передают "Известия". 

    Президент США Дональд Трамп не удовлетворен результатами расследования о смерти Хашкаджи. Однако президент отверг предложения о санкциях к Саудовской Аравии.

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