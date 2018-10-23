Директор ЦРУ вылетит в Турцию для расследования убийства журналиста Кашикчи

Баку. 23 октября. REPORt.AZ/ Директор ЦРУ Джина Хаспел вылетит в Турцию для руководства расследованием убийства в консульстве Саудовской Аравии журналиста Джамаля Кашикчи, сообщает Report.

О привлечении главы ЦРУ США к расследованию загадочной гибели журналиста, сотрудничавшего с американскими СМИ, сообщили источники, передают "Известия".

Президент США Дональд Трамп не удовлетворен результатами расследования о смерти Хашкаджи. Однако президент отверг предложения о санкциях к Саудовской Аравии.