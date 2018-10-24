Саудовский принц позитивно оценил сотрудничество с Анкарой по делу Кашикчи

Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль-Сауд назвал отличным сотрудничество между Эр-Риядом и Анкарой по делу об убийстве журналиста Джемаля Кашикчи.

Как передает Report, об этом саудовский наследник заявил в своем выступлении на форуме Future Investment Initiative (FII), проводимом в эти дни в Эр-Рияде.

"Нет сомнений, что сотрудничество между турецким и саудовским правительством отличное. Мы знаем, что многие хотят использовать эти печальные обстоятельства, чтобы испортить отношения между королевством Саудовской Аравией и Турцией", - заявил Мухаммед бен Салман Аль Сауд.