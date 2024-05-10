Спикер парламента Грузии отказал во встрече делегации парламентов шести стран ЕС

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили отказал во встрече парламентской делегации шести стран Евросоюза.

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили отказал во встрече парламентской делегации шести стран Евросоюза.

Об этом Report сообщает со ссылкой на "Новости Грузия".

Главы комитетов по международным отношениям парламентов Германии, Польши, Чехии и стран Балтии планируют посетить Грузию 13-14 мая. В эти дни законопроект об иноагентах грузинские депутаты будут рассматривать в третьем чтении.

По словам Папуашвили, гости не учли его совет отложить визит. Спикер также заявил, что оппозиция может воспринять их приезд, как стимул для радикальных действий.

"Я сказал им, что сейчас не лучшее время для визита, потому что будет третье чтение законопроекта. В любом случае, это не лучшее время для предметного разговора. Было бы лучше провести визит в другое время, после этих обсуждений", — сказал Папуашвили.

В правящей "Грузинской мечте" неоднократно говорили, что готовы к предметным дискуссиям по законопроекту об иноагентах с западными партнерами.