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Эрдоган анонсировал ужесточение в Турции наказания за насилие в отношении учителей

Эрдоган анонсировал ужесточение в Турции наказания за насилие в отношении учителей Уголовное наказание за насилие в отношении учителей в Турции увеличат вдвое.
В регионе
11 мая 2024 г. 02:19
Эрдоган анонсировал ужесточение в Турции наказания за насилие в отношении учителей

Уголовное наказание за насилие в отношении учителей в Турции увеличат вдвое.

Как сообщает Report, об этом сообщил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган на своей странице в соцсети Х.

Отмечается, что законопроект, направленный на защиту представителей сферы образования, в ближайшее время будет направлен в парламент, сообщил.

"Наказания, предусмотренные уголовным законодательством за преступления, направленные против наших учителей, будут увеличены вдвое. Соответствующий законопроект в ближайшее время будет направлен в парламент", - написал турецкий лидер. Он также подчеркнул, что насилие в отношении представителей сферы образования, работающих в частных учебных заведениях, будет квалифицироваться в качестве преступлений, совершенных против госслужащих.

Решение Эрдогана принять меры против насилия в местных школах было принято в связи с убийством 7 мая в Стамбуле 17-летним иракским мигрантом директора частного лицея. Это преступление вызвало огромный общественный резонанс в Турции. 10 мая учителя по всей стране провели однодневную забастовку с требованием обеспечения безопасности в сфере, а также отставки министра образования Юсуфа Текина. Участники массовых шествий, в том числе в Стамбуле и Анкаре, также призвали центральные власти пересмотреть миграционную политику.

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