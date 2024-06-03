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Составлен поименный список азербайджанцев, изгнанных со своих исконных земель в Западном Азербайджане

Составлен поименный список азербайджанцев, изгнанных со своих исконных земель в Западном Азербайджане Уточнено количество населенных пунктов на территории Западного Азербайджана (нынешней Армении), население которых подверглось геноциду в 1987-1991 годах, составлен именной список азербайджанцев, изгнанных со своих исконных земель.
Внутренняя политика
3 июня 2024 г. 10:22
Составлен поименный список азербайджанцев, изгнанных со своих исконных земель в Западном Азербайджане

Уточнено количество населенных пунктов на территории Западного Азербайджана (нынешней Армении), население которых подверглось геноциду в 1987-1991 годах, составлен поименный список азербайджанцев, изгнанных со своих исконных земель.

Об этом в ответ на запрос Report сообщил председатель правления Общины Западного Азербайджана (ОЗА), депутат Милли Меджлиса Азиз Алекберли.

По его словам, ОЗА поставила перед собой конкретные задачи, закрепленные в Концепции возвращения в Западный Азербайджан, и шаг за шагом реализует их.

Глава общины отметил, что в качестве первого шага проводится документирование фактов геноцида, совершенного на государственном уровне против азербайджанцев на указанных территориях во время последней депортации в 1987-1991 годах.

"Процесс оказался сложнее, чем мы предполагали, так как прошло около 36 лет. Некоторых из наших соотечественников-свидетелей уже нет в живых, другие неоднократно меняли место жительства, уехали в другие страны, поэтому очень трудно определить их место проживания. Но как бы ни было проблематичноо, мы это сделали и собираемся официально обнародовать подготовленные списки", - сказал он.

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