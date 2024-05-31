Посол: Бельгия помогает Азербайджану решить серьезную проблему - очистку от мин Карабаха

Дипломатические отношения между Азербайджаном и Бельгией были установлены 17 июня 1992 года. В 1995 году было открыто посольство Азербайджана в Бельгии. Сегодня между странами налажено активное сотрудничество в области экономики, торговли, образования, та

Дипломатические отношения между Азербайджаном и Бельгией были установлены 17 июня 1992 года. В 1995 году было открыто посольство Азербайджана в Бельгии. Сегодня между странами налажено активное сотрудничество в торгово-экономической сфере, образовании, также есть возможности его укрепления в энергетике, в частности в области возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Report представляет интервью с послом Бельгии в Азербайджане Мишелем Петерсмансом, который этим летом завершает свою дипломатическую миссию в нашей стране.

- Этим летом вы завершаете дипломатическую деятельность в нашей стране, чем вам больше всего запомнится Азербайджан?

- Регион Южного Кавказа всегда привлекал мое внимание. О красоте города Баку я слышал задолго до того, как приехал сюда. Баку обладает большим архитектурным богатством, представленным в различных стилях.

Старый город, здания XIX и XX веков, строительством которых сопровождалось развитие города, связанное с нефтяной промышленностью, гармонично сосуществуют друг с другом. Особо хотелось бы отметить дом-музей бакинского мецената Гаджи Зейналабдина Тагиева, который я посетил с большим удовольствием.

Баку также известен своими достижениями в стиле "модерн". Тут надо отдать должное влиянию современных архитекторов, изменивших облик Баку, особенно выделяются Центр Гейдара Алиева и комплекс пламенных башен Flame Towers.

Хочу отметить и традиционную азербайджанскую музыку. Я познал глубину вашей музыки после первого знакомства с ней в Астане во время Международной выставки в 2017 году. Баку также обладает музыкальной репутацией благодаря своим джазовым клубам и фестивалям.

Кроме того, азербайджанские композиторы XX века действительно заслуживают большего внимания со стороны бельгийской и европейской публики. Как оперный композитор Узеир Гаджибеков, несомненно, является самым известным. Нельзя не проникнуться его стилем, который гармонично соединяет в себе различные влияния. До сих пор помню спектакль в кукольном театре, вдохновленный произведением "Лейли и Меджнун" - азербайджанской версией вавилонского мифа "Пирам и Фисба", или "Ромео и Джульетты".

Хотелось бы также упомянуть о Фикрете Амирове и Кара Караеве, которые оставили после cебя замечательное инструментальное наследие.

Азербайджан также славится своими художниками и писателями. Для меня было истинным удовольствием и честью встречаться с творческими личностями различных дисциплин и иметь дружеские отношения с ними.

В общем, Баку - это очень живой город с множеством ресторанов. Как и бельгийцы, азербайджанцы любят проводить время в уютных заведениях и наслаждаться вкусной едой. Хотя в Брюсселе, городе с высокой международной активостью, можно найти обширный выбор кулинарных вкусностей, азербайджанская и грузинская кухни (я также аккредитован в Грузии) пока представлены не очень широко. Для меня это была возможность открыть для себя новые кулинарные горизонты.

- Не могли бы вы подробнее остановиться на том, как развивались двусторонние отношения между нашими странами за время вашей дипломатической деятельности?

- На политическом уровне диалог между нашими лидерами и администрациями продолжался в течение последних трех лет, даже несмотря на период, когда из-за вспышки COVID-19 прямые контакты были сокращены.

К примеру, 8 сентября 2021 года в Вене председатели Палаты представителей и Сената Бельгии Элиан Тилье и Стефани Д'Озе встретились со своей азербайджанской коллегой Сахибой Гафаровой.

Каждые два года проводятся двусторонние политические консультации. В апреле 2022 года они состоялись в Брюсселе между делегациями, возглавляемыми Халафом Халафовым, который на тот момент занимал должность заместителя министра иностранных дел Азербайджана, и генеральным директором по двусторонним отношениям МИД Бельгии Йеруном Кореманом. Ожидается, что следующая встреча будет в Баку во второй половине этого года.

23 сентября 2022 года на полях Генеральной Ассамблеи ООН состоялись двусторонние переговоры министров иностранных дел двух стран Хаджи Лабиб и Джейхуна Байрамова.

24 - 25 августа 2023 года Глава МИД Бельгии Хаджа Лабиб находилась с официальным визитом в Баку. Это дало возможность обсудить широкий спектр тем с различными собеседниками, включая министра иностранных дел Джейхуна Байрамова, спикера парламента Сахибу Гафарову и религиозных лидеров Азербайджана.Это был кульминационный момент в наших отношениях, поскольку предыдущий визит министра иностранных дел Бельгии был датирован 2015 годом.

В ходе последней встречи одним из вопросов была минная проблема в регионах, контроль над которыми Азербайджан восстановил в 2020 году. Очевидно, что минное загрязнение является препятствием для возвращения людей в ранее оккупированые районы и постепенного восстановления прежней нормальной жизни. Министр Лабиб высказала готовность рассмотреть возможный вклад Бельгии в решении этой проблемы, так как моя страна привержена всем международным обязательствам по запрещению наземных мин.

Отмечу, что правительство Бельгии принимало у себя международную конференцию по всеобъемлющему запрещению противопехотных мин. Принятая по этому случаю Брюссельская декларация привела к подписанию в сентябре 1997 года в Оттаве Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении.

Заявления главы МИД Лабиб в Баку недавно стали реальностью. Взнос в размере 250 000 евро был предоставлен бельгийской НПО APOPO (Anti-Persoonsmijnen Ontmijnende Product Ontwikkeling, что переводится как "развитие продуктов обнаружения противопехотных мин"), которая работает в Агдаме и Тертере в партнерстве с MAG (Mines Advisory Group) для реализации проекта Программы развития ООН (ПРООН).

APOPO был интегрирован в проект своими партнерами с целью предоставления инновационных методов работы, которые ускорят обеззараживание почвы. Проект осуществляется командой из 20 человек совместно с их помощниками - 20 собаками-саперами и другими животными.

Грант позволит APOPO продолжать свою деятельность в этом году с целью поиска, разминирования и обеспечения безопасности не менее 1 130 000 м² площади районов, затронутых противопехотными минами.

Бельгийский вклад является частью более широкой европейской инициативы Team Europe. Страны, входящие в ЕС вместе образуют крупнейшего международного донора в области очистки от мин в Азербайджане, с 2020 года выделив около 10 миллионов евро безвозмездной помощи для поддержки гуманитарного разминирования раннее оккупированых территорий страны. Ожидается, что в этом году поддержка со стороны ЕС составит около 13 миллионов евро, и ожидается, что в ближайшие годы будут выделены дополнительные средства на эти цели.

Большое значение имеют также культурные и межличностные отношения. В 2022 и 2023 годах посольство организовало концерты двух очень разных бельгийских дуэтов: Schntzl (чья музыка вдохновлена джазом, но с влиянием классической и электронной музыки, минимализма) и Laterna Magica (барочные флейты). Флейтисты провели мастер-классы в Азербайджанской национальной консерватории и Бакинской музыкальной академии.

Откровенно говоря, это любимая часть моей работы: объединять людей через культуру. К счастью, эти культурные контакты не ограничиваются исключительно деятельностью посольства, и я надеюсь, что обмены могут происходить и в рамках индивидуальных инициатив.

Несмотря на то, что посольство в Баку не выдает визы, мы стараемся в пределах нашей компетенции облегчить процедуры для молодых азербайджанцев, желающих учиться в Бельгии. Мы также стремимся поддерживать контакт с бывшими студентами, которых я надеюсь пригласить на прием в резиденцию перед отъездом.

Посольство Азербайджана в Брюсселе также играет значимую роль в развитии наших двусторонних отношений. В сотрудничестве с AZPROMO и региональными агентствами по поддержке экспорта в конце мая в Брюсселе будет организовано мероприятие по установлению контактов между бельгийскими и азербайджанскими компаниями. Я также поддерживаю постоянный контакт с послом Вагифом Садыговым, чья целеустремленность и динамизм известны всем.

- Какими Вы видите перспективы развития сотрудничества между Бельгией и Азербайджаном на последующие годы?

- В ближайшем будущем, конечно, будет доминировать вопрос подготовки к 29-ой сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). Это событие придаст импульс политическим отношениям между Азербайджаном и всеми странами, участвующими в конференции в борьбе с изменением климата. Поэтому это будет великий момент для азербайджанской дипломатии. В то же время это возможность для Азербайджана заявить о себе международным компаниям, которые, безусловно, будут широко представлены в Баку.

В этом смысле Конференция сторон станет не только шагом на пути к достижению климатических целей, но и витриной для Азербайджана, который вовлечен в процесс снижения зависимости от ископаемого топлива и диверсификации структуры своей экономики.

Конечно, в интересах бельгийских компаний не ограничиваться местным или даже европейским рынком. Если позволяют условия, они ищут контракты и локации по всему миру, в том числе и Азербайджане.

Бельгийская промышленная цепь очень разнообразна; большинство бельгийских компаний являются инновационными и высококонкурентными малыми и средними предприятиями. Власти моей страны определили в качестве приоритетных направлений энергетический и водородный переход, аэрокосмическую промышленность, биофармацевтику и науки о жизни, ядерную медицину, транспорт и логистику, а также развитие цифровых отраслей (микроэлектроника/искусственный интеллект/цифровизация).

Бельгийские ведомства, отвечающие за внешнюю торговлю, конечно, внимательно следят за тем, что происходит в регионе. Один из трех торговых представителей, чьи офисы расположены в Стамбуле, уже побывал в Баку в мае, другой приедет в июне.

Немаловажно и то, что нормативно-правовая база для экспорта и инвестиций вашей страны предоставляет компаниям максимальные гарантии. Особенно это касается малых и средних предприятий. Подписание рамочного соглашения между Европейским Союзом и Азербайджаном, переговоры по которому ведутся уже несколько лет, стало бы очень позитивным сигналом для европейских компаний в этом отношении.

Для Азербайджана, как и для всех стран региона, управление водными ресурсами и международное сотрудничество в этой области представляют серьезный вызов. Опыт и ноу-хау имеют различные бельгийские компании. Благодаря инвестициям, сделанным у нас, качество воды в бельгийских реках значительно улучшилось. Бельгийские эксперты, например, также поделились своим опытом с Бакинским портом, чтобы дать ему возможность двигаться к углеродной нейтральности.

- Как Вы оцениваете последние шаги в процессе нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией?

- Я приступил к своей деятелости в качестве посла после окончания Второй Карабахской войны и поэтому смог оценить усилия, предпринятые Европейским Союзом и, в частности, председателем Европейского совета Шарлем Мишелем, чтобы свести воедино точки зрения и двигаться вперед к справедливому и прочному миру в соответствии с принципами международного права.

Данную позицию подтвердила и министр иностранных дел Бельгии Хаджа Лабиб в ходе визита в Баку в августе 2023 года. В последние недели мы отмечаем, что в двустороннем диалоге между Азербайджаном и Арменией был достигнут определенный прогресс, который мы приветствуем.

Рассчитываем, что этот процесс будет завершен, и у стран региона появится возможность совместной работы, в том числе за счет совершенствования международных коммуникаций и маршрутов транспортировки энергоносителей. Это в интересах всех, но в особенности трех стран Южного Кавказа. Структура, обеспечивающая мир в регионе, будет способствовать экономическому развитию, созданию рабочих мест и привлечению международных инвесторов.

- Планируют ли высокопоставленные чиновники из вашей страны участвовать в COP29? Не могли бы Вы рассказать об участии Бельгии в конференции, которая пройдет в ноябре в Баку?

- Официальная бельгийская делегация должна состоять из почти шестидесяти человек. Компетенции в соответствии с бельгийским законодательством разделены между федеральным и региональным уровнями (политические представители и государственные служащие). Также будут представлены парламентарии и бизнес, НПО, которые традиционно посещают Конференции сторон, чтобы представить свои взгляды.

Поскольку федеральные и региональные выборы состоятся в Бельгии 9 июня 2024 года одновременно с выборами в Европарламент, решение о представительстве Бельгии на правительственном уровне еще не принято, но можно ожидать, что моя страна будет представлена на высоком уровне, учитывая важность события.

Одним из вопросов, привлекающих внимание бельгийских властей, является интеграция справедливого перехода в рамках определяемых на национальном уровне вкладов (NDCs), особенно для наиболее уязвимых стран. Бельгия является членом Коалиции министров финансов по борьбе с изменением климата, созданной при поддержке Всемирного банка. Министры финансов стран-участниц коалиции взяли на себя политическое обязательство соблюдать "Хельсинкские принципы" с целью обеспечения согласованности между экономической и налогово-бюджетной политикой и практикой с одной стороны, и выполнением обязательств Парижского соглашения с другой.

Пока еще слишком рано говорить о конкретных планах, но рассматривается вопрос об организации мероприятий по случаю Конференции Сторон. Вместе с голландскими и люксембургскими партнерами Бельгия будет располагаться в павильоне стран Бенилюкс на время проведения Конференции.

Пользуясь случаем, также хотел бы напомнить, что представители Бельгии приняли участие в мероприятии "COP 29: Возможности и вызовы в области климатических действий. Европейские и региональные перспективы" в Университете ADA 22 мая 2024 года.