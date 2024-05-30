Абдулла Салех Аль-Моаллем: Надеемся, что Карабах как можно скорее будет очищен от мин

Территория Карабаха должна быть полностью очищена от мин.
Об этом Report заявил директор департамента здравоохранения и экологической помощи Центра гуманитарной помощи и поддержки имени короля Салмана Абдулла Салех Аль-Моаллем в Зангилане.
"Мы очень рады возможности принять участие в третьей международной конференции, посвященной противоминной деятельности. Мины представляют реальную угрозу человечеству не только в Азербайджане, но и во многих других частях мира",- сказал он.
Аль-Моаллем отметил, что Центр гумпомощи оказывает поддержку различным странам, таким как Йемен, Ирак, Азербайджан, делая все возможное, чтобы помочь им в уничтожении наземных мин.
"Разделяем мнение правительства Азербайджана относительно минной угрозы и надеемся, что заминированные территории будут очищены как можно скорее, чтобы помочь окружающей среде и жизни людей восстановиться, чтобы население могло жить нормальной жизнью, а не подвергаться угрозе из-за наземных мин",- добавил он.
Сегодня в Зангилане стартовала III международная конференция по противоминной деятельности "Снижение воздействия мин на окружающую среду - Мобилизация ресурсов для безопасного и зеленого будущего".