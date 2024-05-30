Абдулла Салех Аль-Моаллем: Надеемся, что Карабах как можно скорее будет очищен от мин

Территория Карабаха должна быть полностью очищена от мин.

Территория Карабаха должна быть полностью очищена от мин.

Об этом Report заявил директор департамента здравоохранения и экологической помощи Центра гуманитарной помощи и поддержки имени короля Салмана Абдулла Салех Аль-Моаллем в Зангилане.

"Мы очень рады возможности принять участие в третьей международной конференции, посвященной противоминной деятельности. Мины представляют реальную угрозу человечеству не только в Азербайджане, но и во многих других частях мира",- сказал он.

Аль-Моаллем отметил, что Центр гумпомощи оказывает поддержку различным странам, таким как Йемен, Ирак, Азербайджан, делая все возможное, чтобы помочь им в уничтожении наземных мин.

"Разделяем мнение правительства Азербайджана относительно минной угрозы и надеемся, что заминированные территории будут очищены как можно скорее, чтобы помочь окружающей среде и жизни людей восстановиться, чтобы население могло жить нормальной жизнью, а не подвергаться угрозе из-за наземных мин",- добавил он.

Сегодня в Зангилане стартовала III международная конференция по противоминной деятельности "Снижение воздействия мин на окружающую среду - Мобилизация ресурсов для безопасного и зеленого будущего".