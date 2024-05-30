Мохаммед Абу Лабан: Водород может стать геополитическим преимуществом для Азербайджана

Использование и добыча водородного топлива может позволить достичь геополитического преимущества.

Использование и добыча водородного топлива может позволить достичь геополитического преимущества.

Об этом Report сказал руководитель группы специалистов по экологически чистому водороду в Международной ассоциации водородной энергетики Мухаммед Абу Лабан.

По мнению эксперта диверсификация источников энергии за счет отказа от ископаемого топлива позволяет снизить зависимость от политически нестабильных регионов, и тем самым способствовать повышению энергетической безопасности и стабильности.

"Развивая альтернативные источники энергии, такие как солнце, ветер или гидроэнергетику, Азербайджан будет меньше зависеть от единственного источника дохода и способа производства энергии", - сказал он.

Абу Лабан подчеркнул, что Европа ставит перед собой амбициозные цели в области чистой энергетики, однако не столь богата на возобновляемые источники энергии, в том числе и для производства необходимого ей "зеленого" водорода.

"Азербайджан с его богатым солнечным и ветровым потенциалом может стать крупным экспортером "зеленого" водорода, который может принести стране значительную прибыль", - подытожил он.