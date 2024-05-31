Петерсманс: Климатическая конференция COP29 станет великим моментом для азербайджанской дипломатии

29-ая сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) - это событие, которое придаст импульс политическим отношениям между Азербайджаном и всеми странами, участвующими в конференции в борьбе с изменением климата.

29-ая сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) - это событие, которое придаст импульс политическим отношениям между Азербайджаном и всеми странами, участвующими в конференции в борьбе с изменением климата.

Об этом в интервью Report заявил посол Бельгии в Азербайджане Мишель Петерсманс.

По словам посла, поэтому проведение столь масштабного мероприятия в стране станет великим моментом для азербайджанской дипломатии. Это также даст "возможность для Азербайджана заявить о себе международным компаниям, которые, безусловно, будут широко представлены в Баку".

"В этом смысле Конференция сторон станет не только шагом на пути к достижению климатических целей, но и витриной для Азербайджана, который вовлечен в процесс снижения зависимости от ископаемого топлива и диверсификации структуры своей экономики", - сказал посол.

С полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.