Посол: В Баку в этом году пройдут очередные политические консультации между Азербайджаном и Бельгией

(ССЫЛКУ НЕ ПОСТАВИЛА, ПОСКОЛЬКУ ЕЕ ПОКА НЕТ И ОТВЕТ НА ЭТОТ ВОПРОС ЧУТОК СОКРАТИЛА ЗДЕСЬ)

Очередные двусторонние политические консультации между Азербайджаном и Бельгией пройдут в Баку во второй половине этого года.

Об этом в интервью Report заявил посол Бельгии в Азербайджане Мишель Петерсманс.

Посол подчеркнул, что на политическом уровне диалог между лидерами и администрациями стран продолжался в течение последних трех лет, "даже несмотря на то, что из-за вспышки COVID-19 прямые контакты между сторонами были сокращены".

"Каждые два года проводятся двусторонние политические консультации. В апреле 2022 года они состоялись в Брюсселе между делегациями, возглавляемыми Халафом Халафовым, который на тот момент занимал должность заместителя министра иностранных дел Азербайджана, и генеральным директором по двусторонним отношениям МИД Бельгии Йеруном Кореманом", - сказал он.

По словам Петерсманса, кульминационным моментом в отношениях стран стал визит летом 2023 года главы МИД Бельгии Хаджи Лабиб в Баку.

"Это дало возможность обсудить широкий спектр тем с различными собеседниками, включая министра иностранных дел Джейхуна Байрамова, спикера парламента Сахибу Гафарову и религиозных лидеров Азербайджана", - отметил дипломат.

С полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.