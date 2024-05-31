Посол: Бельгия приветствует достигнутый успех в двустороннем диалоге между Баку и Ереваном

Бельгия приветствует достигнутый успех в двустороннем диалоге между Баку и Ереваном.

Бельгия приветствует достигнутый успех в двустороннем диалоге между Баку и Ереваном.

Об этом в интервью Report заявил посол Бельгии в Азербайджане Мишель Петерсманс.

"В последние недели мы отмечаем, что в двустороннем диалоге между Азербайджаном и Арменией был достигнут определенный прогресс, который мы приветствуем. Рассчитываем, что этот процесс будет завершен, и у стран региона появится возможность совместной работы, в том числе за счет совершенствования международных коммуникаций и маршрутов транспортировки энергоносителей. Это в интересах всех, но в особенности трех стран Южного Кавказа. Структура, обеспечивающая мир в регионе, будет способствовать экономическому развитию, созданию рабочих мест и привлечению международных инвесторов", - сказал дипломат.

С полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.