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Посол: Бельгия приветствует достигнутый успех в двустороннем диалоге между Баку и Ереваном

Посол: Бельгия приветствует достигнутый успех в двустороннем диалоге между Баку и Ереваном Бельгия приветствует достигнутый успех в двустороннем диалоге между Баку и Ереваном.
Внешняя политика
31 мая 2024 г. 16:35
Посол: Бельгия приветствует достигнутый успех в двустороннем диалоге между Баку и Ереваном

Бельгия приветствует достигнутый успех в двустороннем диалоге между Баку и Ереваном.

Об этом в интервью Report заявил посол Бельгии в Азербайджане Мишель Петерсманс.

"В последние недели мы отмечаем, что в двустороннем диалоге между Азербайджаном и Арменией был достигнут определенный прогресс, который мы приветствуем. Рассчитываем, что этот процесс будет завершен, и у стран региона появится возможность совместной работы, в том числе за счет совершенствования международных коммуникаций и маршрутов транспортировки энергоносителей. Это в интересах всех, но в особенности трех стран Южного Кавказа. Структура, обеспечивающая мир в регионе, будет способствовать экономическому развитию, созданию рабочих мест и привлечению международных инвесторов", - сказал дипломат.

С полной версией интервью можно ознакомиться по ссылке.

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Версия на английском языке Ambassador: Belgium welcomes progress in bilateral dialogue between Baku and Yerevan
Версия на азербайджанском языке Səfir: Belçika Bakı ilə İrəvan arasında ikitərəfli dialoqda irəliləyişin əldə olunmasını alqışlayır

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