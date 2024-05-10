Южная Корея может привлечь спецназ к охране границы с КНДР

Южная Корея рассматривает возможность привлечения полков специального назначения к несению караульной службы в демилитаризованной зоне (ДМЗ) на границе с КНДР в связи восстановлением Северной Кореей своих сторожевых постов в ДМЗ.

Южная Корея рассматривает возможность привлечения полков специального назначения к несению караульной службы в демилитаризованной зоне (ДМЗ) на границе с КНДР в связи восстановлением Северной Кореей своих сторожевых постов в ДМЗ.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Рёнхап со ссылкой на источники в южнокорейской армии.

По данным агентства, после объявления о выходе из межкорейского военного соглашения 2018 года КНДР начала восстанавливать разрушенные в соответствии с договоренностями сторожевые посты и к настоящему моменту фактически завершила необходимые работы.

Южнокорейские военные также ведут работу по восстановлению собственных 11 постов, которые были взорваны или оставлены, однако на строительство полноценных бетонных укреплений уйдет значительное время. Поэтому для усиления безопасности военных, несущих караульную службу в условиях сооружения временной инфраструктуры, к дозорным операциям в ДМЗ могут привлечь подразделения спецназа.

Отмечается, что обычно караульную службу в демилитаризованной зоне несут разведывательные батальоны и другие подразделения, относящиеся к какой-либо дивизии, поэтому задействование полков спецназа, находящегося в прямом подчинении руководства армейского корпуса, является крайне нехарактерным.