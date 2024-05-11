МВД: Оппозиционеры в Тбилиси заплатили протестующему за провокации

Оппозиционные политики на акции протеста в Тбилиси заплатили протестующему за то, чтобы он оскорблял полицейских, а также повреждал их инфраструктуру.

Оппозиционные политики на акции протеста в Тбилиси заплатили протестующему за то, чтобы он оскорблял полицейских, а также повреждал их инфраструктуру.

Как сообщает Report , об этом говорится в заявлении МВД Грузии.

Отмечается, что один из шести задержанных за беспорядки на акциях в Тбилиси рассказал, что на митинге 16 апреля услышал разговор оппозиционных лидеров - Ники Мелии, Алеко Элисашвили, Ники Гварамии, Георгия Вашадзе и Зураба Джапаридзе, которые намеревались заплатить молодым людям за выполненное задание. Он вызвался его выполнить, за что получил 1,2 тыс. лари (около $450). От задержанного, чье имя не указывается, требовалось оскорблять полицейских, раздражать их, привлекать внимание и наносить урон инфраструктуре. Задержанный повредил полицейский автомобиль.

Задержанный сообщил, что кадры повреждения автомобиля он опубликовал в "Инстаграме", что тоже было частью задания.

МВД Грузии 9 мая сообщило, что задержало шесть человек на акциях протеста. В частности, один из задержанных на митинге 16 апреля бросил тупой предмет в сотрудника полиции и повредил ему глаз. Еще один задержанный в тот же день повредил служебный автомобиль патрульной полиции МВД.

Двое задержанных на митингах 1-2 мая сломали камеру наблюдения Центра управления общественной безопасности. 1 мая один из задержанных бросил во двор здания законодательного органа камень, который попал в сотрудника МВД. В тот же день другой обвиняемый повредил камеру наблюдения, которая была установлена на здании службы государственной охраны.