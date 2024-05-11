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МВД: Оппозиционеры в Тбилиси заплатили протестующему за провокации

МВД: Оппозиционеры в Тбилиси заплатили протестующему за провокации Оппозиционные политики на акции протеста в Тбилиси заплатили протестующему за то, чтобы он оскорблял полицейских, а также повреждал их инфраструктуру.
В регионе
11 мая 2024 г. 00:38
МВД: Оппозиционеры в Тбилиси заплатили протестующему за провокации

Оппозиционные политики на акции протеста в Тбилиси заплатили протестующему за то, чтобы он оскорблял полицейских, а также повреждал их инфраструктуру.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении МВД Грузии.

Отмечается, что один из шести задержанных за беспорядки на акциях в Тбилиси рассказал, что на митинге 16 апреля услышал разговор оппозиционных лидеров - Ники Мелии, Алеко Элисашвили, Ники Гварамии, Георгия Вашадзе и Зураба Джапаридзе, которые намеревались заплатить молодым людям за выполненное задание. Он вызвался его выполнить, за что получил 1,2 тыс. лари (около $450). От задержанного, чье имя не указывается, требовалось оскорблять полицейских, раздражать их, привлекать внимание и наносить урон инфраструктуре. Задержанный повредил полицейский автомобиль.

Задержанный сообщил, что кадры повреждения автомобиля он опубликовал в "Инстаграме", что тоже было частью задания.

МВД Грузии 9 мая сообщило, что задержало шесть человек на акциях протеста. В частности, один из задержанных на митинге 16 апреля бросил тупой предмет в сотрудника полиции и повредил ему глаз. Еще один задержанный в тот же день повредил служебный автомобиль патрульной полиции МВД.

Двое задержанных на митингах 1-2 мая сломали камеру наблюдения Центра управления общественной безопасности. 1 мая один из задержанных бросил во двор здания законодательного органа камень, который попал в сотрудника МВД. В тот же день другой обвиняемый повредил камеру наблюдения, которая была установлена на здании службы государственной охраны.

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Версия на азербайджанском языке Gürcüstan DİN: Tbilisidə müxalifətçilər təxribatlara görə etirazçıya pul ödəyiblər

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