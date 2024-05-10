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Госдума утвердила Михаила Мишустина председателем правительства РФ

Госдума утвердила Михаила Мишустина председателем правительства РФ Госдума на пленарном заседании проголосовала за утверждение Михаила Мишустина председателем правительства России.
В регионе
10 мая 2024 г. 17:27
Госдума утвердила Михаила Мишустина председателем правительства РФ
Михаил Мишустин

Госдума на пленарном заседании проголосовала за утверждение Михаила Мишустина председателем правительства России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее постановление палаты парламента будет направлено президенту РФ Владимиру Путину для назначения Мишустина на должность.

Утвердить Мишустина Михаила Владимировича председателем правительства РФ. Направить настоящее постановление президенту РФ", - указывается в постановлении, принятом депутатами Госдумы.

Представление по кандидатуре Мишустина поступило от президента России Владимира Путина в Госдуму ранее в пятницу, 10 мая. Кандидатуру Мишустина поддержали 375 депутатов из 432 принимавших участие в голосовании, 57 депутатов воздержались, голосов против нет. Ранее Геннадий Зюганов сообщал, что фракция КПРФ воздержится при голосовании по кандидатуре Мишустина на пост премьер-министра.

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