Российский политолог: Пути России и Армении разошлись

Пути России и Армении разошлись, и вряд ли в ближайшем будущем или даже в среднесрочной перспективе сойдутся вновь.

Пути России и Армении разошлись, и вряд ли в ближайшем будущем или даже в среднесрочной перспективе сойдутся вновь.

Об этом российскому бюро Report заявил политолог Алексей Наумов.

Он подчеркнул, что премьер Армении Никол Пашинян прочно сидит в своем кресле и политику Еревана сегодня определяет он: "Эта политика уже обречена быть антироссийской, антиазербайджанской, и конечно же, и во многом антимирной и антиполезной для всего региона. Пашинян выбрал антироссийский и прозападный курс политики", - заключил эксперт.