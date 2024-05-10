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Российский политолог: Пути России и Армении разошлись 

Российский политолог: Пути России и Армении разошлись  Пути России и Армении разошлись, и вряд ли в ближайшем будущем или даже в среднесрочной перспективе сойдутся вновь.
В регионе
10 мая 2024 г. 17:42
Российский политолог: Пути России и Армении разошлись 

Пути России и Армении разошлись, и вряд ли в ближайшем будущем или даже в среднесрочной перспективе сойдутся вновь.

Об этом российскому бюро Report заявил политолог Алексей Наумов.

Он подчеркнул, что премьер Армении Никол Пашинян прочно сидит в своем кресле и политику Еревана сегодня определяет он: "Эта политика уже обречена быть антироссийской, антиазербайджанской, и конечно же, и во многом антимирной и антиполезной для всего региона. Пашинян выбрал антироссийский и прозападный курс политики", - заключил эксперт.

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Версия на английском языке Russian expert: Paths of Russia and Armenia have diverged
Версия на азербайджанском языке Rusiyalı politoloq: Moskva ilə İrəvanın yolları ayrılıb

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