Лидеры каспийской "пятерки" подписали Конвенцию о статусе Каспийского моря - ОБНОВЛЕНО

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ 12 августа на V Саммите глав государств прикаспийских стран в казахстанском городе Актау состоялась церемония подписания документов.

Конвенцию о правовом статусе Каспийского моря подписали Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, Президент России Владимир Путин, Президент Ирана Хасан Роухани и Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов, передает Report.

Кроме того, руководителями соответствующих структур прикаспийских государств были подписаны другие важные документы, вытекающие из этой Конвенции – Протокол о сотрудничестве в области борьбы с организованной преступностью на Каспийском море, Соглашение между правительствами прикаспийских государств о торгово-экономическом сотрудничестве, Соглашение между правительствами прикаспийских государств о сотрудничестве в области транспорта, Соглашение о предотвращении инцидентов на Каспийском море и Протокол о сотрудничестве и взаимодействии пограничных ведомств.

***14:22

Баку. 12 августа. REPORT.AZ/ Президенты Азербайджана, России, Казахстана, Ирана и Туркмении подписали Конвенцию о статусе Каспийского моря.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, по итогам заседания V Каспийского саммита Ильхам Алиев, Владимир Путин, Нурсултан Назарбаев, Хасан Роухани и Гурбангулы Бердымухамедов скрепили подписями документ, определяющий правовой статус Каспийского моря.

Работа над ним шла с 1996 года, а проект Конвенции был окончательно согласован в рамках совещания министров иностранных дел прикаспийских государств 4-5 декабря 2017 года в Москве.

Как ранее заявил глава МИД Сергей Лавров, сам факт принятия конвенции уже станет большим прорывом. По его словам, "каспийская пятерка" получит "надежный правовой фундамент, позволяющий выйти на более высокий уровень взаимодействия".