Стефан Антич: Отношения между Баку и Белградом имеют устойчивую тенденцию к росту

На протяжении последних 15 лет двусторонние отношения между Сербией и Азербайджаном имеют устойчивую тенденцию к росту.

На протяжении последних 15 лет двусторонние отношения между Сербией и Азербайджаном имеют устойчивую тенденцию к росту.

Об этом Report сказал политолог из Сербии Стефан Антич.

По его словам, одним из важнейших движущих сил этих тенденций являются общие вызовы, такие как угроза территориальной целостности, а также необходимость поиска выхода из сложившегося европейского энергетического кризиса, начавшегося в 2022 году.

"Взаимная дипломатическая поддержка между Сербией и Азербайджаном быстро воплотилась в разнообразные формы сотрудничества. Это и сотрудничество в сфере развития инфраструктуры, и совместные инициативы в области энергетики, передовых технологий, культурный обмен, а также десятикратное расширение торговли с начала 2010-х годов", - сказал он.

По мнению политолога, переломный момент в отношениях между Белградом и Баку наступил в 2022 году, когда наши страны подписали ряд соглашений, каждое из которых напрямую влияет на экономическое развитие.

"Начало строительства Сербией интерконнектора к трубопроводу в Болгарии наконец-то позволило ей получить доступ к азербайджанскому газу, тем самым углубляя связи и расширяя энергетическое сотрудничество", - отметил эксперт.

Подводя итог, политолог отметил, что "переломный момент" в отношениях между нашими странами наступил в ноябре 2022 года, когда Баку и Белград подписали семь двусторонних соглашений, каждое из которых, по мнению Антича, "напрямую влияет на экономическое развитие".